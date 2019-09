El Govern reclamarà a Aena una rebaixa de taxes

El Govern reclamarà a Aena una rebaixa dels costos operatius que les companyies tenen a l'aeroport de Girona. L'objectiu és evitar la marxa de Ryanair, però també fer més competitiva la instal·lació. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar ahir que el que cal és que hi hagi una gestió descentralitzada de l'aeroport i va confirmar que, en la reunió que van mantenir aquesta setmana amb Ryanair, la companyia els va traslladar les seves queixes pels costos que tenien a Girona. El conseller va reconèixer que «hauran de mantenir un doble diàleg». D'una banda, amb l'ens espanyol per tal que baixi les taxes i costos operatius que fan de Girona un aeroport «car» respecte a altres instal·lacions similars en les quals també vola Ryanair, com seria Charleroi, a Brussel·les. Un cop aconseguit aquest punt, la Generalitat tornaria a parlar amb Ryanair per tal de signar de nou un contracte de promoció econòmica. L'actual acaba el proper mes de març, i la voluntat del Govern i l'AGI és renovar-lo, malgrat que no va lligat a mantenir la base.

Calvet també va demanar a Aena que inverteixi en instal·lacions. Va explicar que el que volen és una infraestructura «al servei de les persones i que aporti valor afegit al territori», però que això passa per una gestió descentralitzada de l'aeroport. «La visió centralista actual no serveix ni dona resposta davant del col·lapse que està vivint Barcelona», va assenyalar (més informació a la pàgina 14).