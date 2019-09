Una guerra de DOs sacseja el vi escumós

La DO Cava va acusar Corpinnat i la DO Penedès de «profundament deslleials» per voler crear una nova denominació d'origen. En un comunicat, Cava va criticar el «secretisme» de les negociacions i va considerar que l'objectiu és «suplantar la DO Cava i adaptar-se a les necessitats específiques de les nou bodegues de Corpinnat, contradient les seves manifestacions públiques de diàleg». A més, va lamentar «profundament» que hagin decidit «autoexcloure's» del procés de renovació que està fent la denominació. La DO Cava va assegurar que «avaluarà totes les opcions possibles i portarà a terme totes les accions que consideri necessàries» per defensar els interessos dels seus viticultors i bodegues.

La DO Cava va respondre així a la voluntat de Corpinnat i la DO Penedès de crear una nova denominació d'origen per a vins escumosos, segons va avançar ahir el diari 3devuit. Arran d'aquestes informacions, Cava va recordar que ha impulsat un procés de renovació que es basa en la segmentació/zonificació, la garantia i la promoció i va defensar que en tot moment ha estat «lleial» amb el sector, així com «públic i transparent». A més, va apuntar que «en tot moment Corpinnat va tenir l'oportunitat de participar en aquest procés de refundació».

El Consell Regulador de la DO Cava va assegurar que «sempre ha estat obert i receptiu al diàleg constructiu amb l'objectiu d'aconseguir un benefici per al conjunt del sector del cava i el seu territori». Per això, va afirmar no entendre l'actitud de Corpinnat i la DO Penedès en «actuar en tot moment d'esquenes al sector».

Per a ells, estan davant d'una època de canvi que s'ha d'entomar «com una oportunitat de col·laborar conjuntament amb l'objectiu comú de potenciar l'herència històrica del Cava i el seu territori per posicionar-se a escala internacional». Per últim, la DO Cava va considerar que les declaracions dels responsables de Corpinnat a la premsa «no oculten la intenció d'apropiar-se i aprofitar-se de la història comuna».