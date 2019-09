El sector de l'avellana veu insuficients els preus marcats per la Llotja de Reus

La Unió de Pagesos considera insuficients i «per sota del preu de cost» les cotitzacions d'avellana fetes públiques aquesta setmana per la Llotja de Reus, coincidint amb l'inici de la collita.

Els preus fixats són uns 40 cèntims inferiors, de mitjana, als d'Itàlia i Turquia. Mentre aquí la lliura d'avellana negreta es cotitza a 1,70 euros i la resta de varietats oscil·len entre 1,45 i 1,55 euros, els principals mercats competidors tenen uns preus d'entre 1,70 i 2,30 euros la lliura.

«Això és voler ensorrar el sector i condemnar-lo a no ser viable», lamenta el responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafael Español. Davant d'aquesta situació, l'executiva del sector es reunirà dimecres al vespre a Reus per explorar la convocatòria d'assemblees i mobilitzacions.

El sector de l'avellana confiava refer-se aquest any de la nefasta campanya del 2018, en què va patir una davallada de la producció del 70% per les ventades i les pluges durant la recol·lecció. Enguany les previsions eren optimistes -s'espera una collita normal que s'aproparà a les 10.000 tones- però els preus no estan acompanyant.

La cotització que va publicar dilluns la Llotja de Reus no satisfà el sector, que esperava preus al voltant dels dos euros la lliura d'avellana.

«Que aquí la nostra varietat més bona -la negreta- estigui a 1,70 i a Itàlia, la més dolenta, estigui a 1,68, no pot ser. Tenim 66 joves que s'han incorporat recentment al sector i amb aquests preus els condemnaran a plegar. A més, encara no han cobrat les ajudes del Govern», denuncia Español.



Reunió d'urgència a Reus

Aquest dimecres al vespre l'executiva del sector i el col·lectiu de joves es reuniran a Reus per valorar la situació i abordar la possible convocatòria d'assemblees i mobilitzacions. «Enguany tenim una avellana bona. El consumidor la paga molt cara i en canvi el pagès no es pot guanyar la vida. És una vergonya», insisteix el responsable nacional de la fruita seca del sindicat.

A més, el responsable d'Unió de Pagesos ja s'ha posat en contacte amb el Departament d'Agricultura per denunciar que la Llotja de Reus «sempre obre a la baixa». I és que aquesta situació també es dona amb les cotitzacions de l'ametlla o la garrofa, per exemple, segons denuncia l'organització sindical.

D'altra banda, els agricultors del territori han denunciat darrerament alguns robatoris de fruita seca, principalment de garrofa, en municipis com Vallmoll, la Secuita, Vistabella, Perafort i el Catllar. Segons Español, han posat els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra i han aportat a la policia matrícules i descripcions de vehicles sospitosos.