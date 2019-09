Les vendes de Seat augmenten un 2% a l'agost i s'acosten a un any de rècord

Seat ha aconseguit un nou rècord mensual de vendes a l'agost, amb un total de 42.100 lliuraments, un 2% més que durant el mateix període del 2018 i un 41,6% per damunt del resultat d'agost del 2017. En l'acumulat del 2019, la companyia automobilística ha venut ja 411.600 vehicles, fet que suposa un 7,2% més que entre gener i agost del 2018 i també la xifra més alta en la seva història, va informar la marca espanyola en un comunicat.

L'efecte de la normativa WLTP, de control d'emissions, que va propiciar un fort increment de les matriculacions a Europa a l'agost del 2018 i una caiguda durant el mateix mes d'aquest any, no ha impedit que Seat augmentés les seves vendes. El vicepresident comercial de Seat, Wayne Griffiths, va assegurar que Seat creix «en un entorn difícil» i guanya quota de mercat al llarg de l'any.

Entre gener i agost les vendes mundials de Seat van créixer gràcies a mercats com Alemanya (94.800 vehicles, +14,1%), Espanya (80.000 vehicles, +1,2%) i el Regne Unit (46.800 cotxes, +3,5%), els tres mercats amb més volum, mentre que a França les vendes van repuntar un 14,9% (24.800 vehicles) i un 20,7% a Itàlia (18.400 cotxes).

La marca espanyola també va seguir creixent a doble dígit en territoris com Suïssa, els Països Baixos, Suècia i Dinamarca.

En la xifra total de vendes de Seat destaca també l'evolució de Cupra, les vendes del qual van avançar un 70,6% entre gener i agost, fins a sumar 17.100 vehicles, de manera que ja s'han superat àmpliament les registrades en tot 2018, quan es van vendre 14.400 unitats.

D'una altra banda, Seat participarà a partir de dimarts que ve 10 de setembre al Saló de l'Automòbil de Frankfurt (Alemanya), on mostrarà la seva aposta per la mobilitat elèctrica.

Després de presentar el Mii elèctric i el Born, els primers dos models completament elèctrics de la marca, Cupra presentarà en aquest saló el concept car Tavascan, el seu primer vehicle 100% elèctric, i mostrarà el nou Seat Tarraco PHEV, el primer SUV híbrid elèctric endollable de la marca.

Paral·lelament, Volkswagen iniciarà durant el proper mes de novembre la fabricació del seu model elèctric ID.3 a la factoria de Zwickau (Alemanya), segons va informar l'empresa, que indica que aquest model és el primer d'una nova generació de vehicles elèctrics basats a la plataforma MEB.

La signatura va explicar que els treballs d'adaptació de la planta estan portant un cap i s'estan instal·lant els darrers robots. La presentació oficial de l'ID.3 es va ubicar la propera setmana al Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt, tot i que les primeres unitats arribaran als clients l'estiu del 2020. Volkswagen va destacar que aquest representant del model era el primer dels que no es va dedicar a la resolució de «l'alcalde ofensiu elèctric a la indústria de l'automòbil a tot el món». En els propers tres anys, la corporació llançarà 33 models basats en la plataforma MEB a totes les seves marques.

El responsable d'e-Mobilitat de la marca Volkswagen, Thomas Ulbrich, va assegurar que l'arribada d'aquest model obre una nova era per a l'empresa i va afirmar que les primeres 400 unitats de la premsa d'ID.3 ja estan venint per ser objecte de proves a la carretera a Europa.

Volkswagen va destacar que la planta de Zwickau està transformant-se de centre de fabricació de vehicles de combustió a un de producció elèctrica. Aquest procés es finalitzarà el 2020, per tal que es realitzin inversions com els 75 milions d'euros en el màxim de premsa. Per la seva part, la segona línia d'ampliació de la factoria s'adapta des del pròxim estiu, la qual cosa permet la fabricació de sis models elèctrics de tres marques.