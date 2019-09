Catalunya, quarta autonomia més beneficiada per la caiguda de l'euríbor

Els hipotecats de les Illes Balears i els de la Comunitat de Madrid seran els més beneficiats de tot Espanya per la caiguda que va patir l'euríbor al mes d'agost, ja que de mitjana estalviaran gairebé 200 euros a l'any en el pagament de les quotes dels seus crèdits, mentre que Catalunya és la quarta autonomia més beneficiada.

Així, els crèdits hipotecaris que més han baixat són els de les Illes Balears, 197,07 euros anuals, seguits dels de Madrid, 175,2 euros. Al País Basc, l'estalvi arriba als 145,5 euros a l'any; a Catalunya, 133,2 euros; a Navarra, 109,2 euros; a Andalusia, 107,4 euros; a Cantàbria, 102,6 euros; a Galícia, 94,3 euros; a la Comunitat Valenciana, 93,9 euros, i a Castella-la Manxa, 92,82 euros. A Aragó, l'estalvi anual arriba als 92,20 euros; a Astúries, 91,28 euros; a La Rioja, 90,18 euros; a Castella i Lleó, 88,91 euros; a Extremadura, 88,15 euros; a Canàries, 86,96 euros, i a Múrcia, 79,13 euros.

L'euríbor a un any, l'indicador més utilitzat a Espanya per calcular els crèdits hipotecaris, va tornar a baixar a l'agost i va marcar un nou mínim històric en el -0,356%. Aquesta ha estat la sisena vegada que, de forma consecutiva, l'euríbor ha baixat. Així mateix, la seva caiguda propicia un nou abaratiment en les hipoteques, ja que fa un any la taxa mitjana es trobava sensiblement més alta, o menys negativa, al -0,169%.

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'import mitjà d'una hipoteca per a la compra d'un habitatge era de 122.424 euros a l'agost de 2018. Si a aquest import mitjà se li aplica l'euríbor d'ara fa un any, més un diferencial d'un punt, la quota de les hipoteques per aquesta quantitat, a un termini de 25 anys, era de 452,08 euros.



Reducció de 10 euros al mes

No obstant això, una vegada que es revisi la hipoteca amb la dada del mes d'agost d'aquest any, la quota es redueix en uns 10,16 euros mensuals, fins als 441,92 euros. En tot cas, aquest increment en les quotes de les hipoteques depèn de la signatura de crèdits que es registri a cada comunitat autònoma i l'import que se sol·liciti per a això.