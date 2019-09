Què es juguen les empreses espanyoles si es produeix un Brexit sense acord?

La possible frenada de l'economia britànica, la caiguda de la lliura i la imposició d'aranzels duaners que produiria un Brexit sense acord amenacen els interessos de les empreses espanyoles al Regne Unit. El valor de les inversions espanyoles a territori britànic arriba als 77.000 milions d'euros, el 16,8% del negoci a l'estranger. El 2018, el Regne Unit va ser el segon Estat de la Unió Europea (UE) que més inversió bruta va rebre des d'Espanya, només per darrere dels Països Baixos. Si abandona el bloc comunitari el proper 31 d'octubre sense un acord, el Regne Unit es convertiria en un país tercer a tots els efectes de la nit al dia. Estaria fora del mercat únic, de la unió duanera, i les regulacions compartides fins ara quedarien en uns llimbs.



Contracció econòmica

El Banc d'Anglaterra calcula que un Brexit abrupte retallaria al voltant d'un 5,5% el PIB britànic i dispararia la inflació fins més enllà del 5%. «Una contracció de l'economia britànica afectaria directament les empreses espanyoles que es dediquen al turisme, l'exportació agroalimentària i els serveis financers», va assenyalar Eduardo Barrachina, president de la Cambra de Comerç d'Espanya al Regne Unit.

D'entre els sectors que es veurien més afectats per aquesta desacceleració, les firmes financeres són les que més avançades estan pel que fa a plans per mitigar els riscos, va destacar Barrachina, tot afegint que «les grans empreses -les cotitzades i les entitats financeres- poden invertir milions en plans de contingència i preparar-se per diverses hipòtesis i escenaris, quelcom que no poden fer les pimes espanyoles».

Caiguda de la balança

La divisa britànica ha perdut al voltant d'un 15% del seu valor respecte l'euro des de juny de 2016, quan els britànics van votar en referèndum abandonar la UE, i podria seguir caient si es produeix un Brexit dur. Aquesta depreciació té un impacte en les companyies espanyoles amb filials al Regne Unit, atès que es redueixen els guanys que poden repatriar en euros, i també pot obstaculitzar les importacions des de les illes britàniques.

«Si les empreses hostaleres espanyoles o les que es dediquen al turisme cobren en lliures ingressaran molt menys. També les empreses espanyoles de construcció, infraestructures o immobiliàries que inverteixen directament al Regne Unit i cobren en lliures ho notaran», va afirmar el president de la Cambra de Comerç.

Barreres comercials

El dia després d'un Brexit sense acord, els intercanvis comercials entre els dos costats del canal de la Mànega passarien a regir-se per les normes de l'Organització Mundial de Comerç (OMC). Es començarien a aplicar aranzels i inspeccions duaneres. La balança comercial entre els dos territoris afavoreix el mercat espanyol, de manera que Espanya quedaria especialment perjudicada en aquest escenari.

El Regne Unit va importar des d'Espanya l'any passat 35.750 milions d'euros en béns i serveis, i va exportar per valor de 19.480 milions d'euros, segons dades de l'Oficina Nacional d'Estadístiques britànica ( ONS). Les empreses de distribució, com aquelles que es dediquen a exportar peces per a la indústria de l'automoció, el sector agroalimentari, així com les empreses que comercien amb productes industrials i químics, estarien entre les més afectades, segons Barrachina. «Les empreses espanyoles que estan regulades, com els bancs, o bé els despatxos d'advocats que presten serveis professionals, els comptables i les empreses de transport també hauran de reorganitzar-se i adaptar-se», va afegir.

Plans de contingència

Algunes de les grans companyies espanyoles amb interessos al Regne Unit han fet canvis en la seva estratègia britànica des que es va iniciar el procés del Brexit. Ferrovial ha pres mesures per mantenir-se sota el paraigües de la legislació europea després de la ruptura. La companyia ha traslladat des d'Oxford a Amsterdam la seu de la seva estructura internacional, que comprèn les societats Ferrovial Agroman Internacional (construcció), Ferrovial Airports International (aeroports), Cintra Global (concessions) i Ferrovial Services Internacional (serveis).

Telefónica va frenar la sortida a borsa de la seva filial britànica O2 l'octubre passat, poc després que la consultora EY advertís en un informe que la incertesa del Brexit havia fet caure de forma destacada el valor de les ofertes inicials públiques al mercat de Londres. Aquest estiu, EY va tornar a alertar que la volatilitat continuarà augmentant a mesura que s'acosta el 31 d'octubre, fet pel qual preveu que les sortides a borsa en els propers mesos se centraran en sectors econòmics tradicionals, mentre que les tecnològiques esperaran previsiblement a que s'aclareixi l'horitzó polític.

El grup IAG, matriu de Vueling, Iberia, British Airways i Aer Lingus, ha passat per la seva part un complex procés per mantenir els seus drets de vol en cas d'un Brexit dur. «Tant la Unió Europea com el Govern del Regne Unit han garantit que els vols entre les illes britàniques i els Vint-i-set països de la Unió Europea continuaran fins i tot si es produeix un Bexit sense acord», va afirmar una portaveu d'IAG.