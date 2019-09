La Caixa i Telefónica, les empreses més preparades per a la desacceleració

Fundació Bancària La Caixa, Telefónica, El Corte Inglés, Caixabank i Inditex són les cinc grans empreses sistèmiques espanyoles que millor refugi suposen en cas d'una forta desacceleració de l'economia, al mateix temps que el millor revulsiu per a una recuperació posterior. Així es desprèn de l'últim estudi realitzat per la consultora Advice Strategic Consultants a partir d'una enquesta quantitativa a 2.400 persones, 1.000 líders d'opinió i 2.400 pimes i autònoms durant els últims mesos de juny, juliol i agost sobre les primeres 400 empreses d'Espanya per volum de facturació.

Entre aquestes grans empreses, la Fundació Bancària La Caixa s'alça com la companyia sistèmica en la qual més confien els espanyols per treure el país de la desacceleració econòmica per la seva contribució a l'economia, l'ocupació i per la seva interdependència amb la resta d'empreses i pimes espanyoles.

Aquest conglomerat empresarial dedica 540 milions d'euros a l'any a projectes socials a través de la seva Obra Social, el que, juntament amb les seves participacions accionarials, entre les quals s'inclou el 40% de CaixaBank, que aporta un gran volum de finançament per a projectes empresarials, fa que la seva contribució al PIB, al consum i a la inversió sigui «essencial» perquè, en cas de desacceleració, l'economia espanyola torni a encarrilar el creixement.

Malgrat que Espanya va continuar creixent a un ritme del 2,3% anual al segon trimestre i el Govern espera acabar l'any en aquest mateix nivell i fins i tot al voltant del 2% l'any que ve, el text apunta que la incertesa generada pel bloqueig polític, la guerra comercial i de divises entre Estats Units i la Xina, una possible retirada sense acord del Brexit o les males dades econòmiques d'altres països europeus podrien empènyer Espanya a aprofundir en la seva desacceleració econòmica.

No obstant això, segons l'estudi, els espanyols tornarien a posar la seva confiança en les grans empreses espanyoles que més aporten a l'economia. Per darrere de la Fundació Bancària La Caixa, la segona empresa en la qual més confien és Telefónica. Els enquestats veuen en la companyia de telecomunicacions un exemple de la nova economia, gràcies al seu esforç per digitalitzar, el que ajuda a que les pimes i les administracions públiques també aprofundeixin en el seu procés cap a la digitalització.