La inflació baixa lleugerament i se situa al voltant del 0,4% a Girona

L'Índex de Preus al Consum (IPC) a les comarques de Girona durant l'agost va baixar una dècima i es va situar en el 0,4%, segons va informar ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera està dues dècimes per sota de la mitjana catalana, que va ser del 0,6%. Per categories, els preus de restaurants i hotels van augmentar un 2,2% i els d'aliments i begudes no alcohòliques ho van fer un 2,1%. Per contra, es va registrar un descens del 2,3% en els preus relacionats amb l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles i de l'1,1% en l'àmbit de l'oci i la cultura. Catalunya s'ha mantingut a l'agost respecte al juliol, i la taxa interanual ha baixat dues dècimes, fins al 0,6%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt d'Espanya, la inflació va retrocedir un 0,1% a l'agost en relació amb el mes anterior, i va reduir dues dècimes la seva taxa interanual, fins al 0,3%.

La taxa interanual de l'IPC va disminuir a totes les comunitats autònomes a l'agost respecte al juliol, excepte a Melilla, mentre que Navarra va registrar la taxa més alta (0,9%), seguida de Madrid (0,7%) i Catalunya (0,6%), que empata amb La Rioja i el País Basc.



Roba i calçat

A Catalunya els preus que més van baixar van ser els de roba i calçat, amb un descens de l'1,2%; els d'habitatge, amb una baixada del 0,7%, i els de medicina, amb una reculada del 0,4%, mentre que també van disminuir els de transport (-0,1%).

Els preus que van augmentar a Catalunya van ser els d'oci i cultura (1,2%), els d'hotels, cafès i restaurants (0,3%), els de parament i comunicacions, tots dos amb un repunt del 0,2%, i els d'aliments i begudes no alcohòliques (0,1%) i begudes alcohòliques i tabac (0,1%).

Per províncies, Barcelona va mantenir la inflació mensual i Tarragona va registrar un descens del 0,1%, mentre que a Girona i Lleida va augmentar un 0,1%.

Pel que fa a la taxa interanual, Lleida va ser la província que va registrar una taxa més alta, amb un 0,8%, seguida de Barcelona (0,7%) i de Girona (0,4%), mentre que a Tarragona va disminuir (-0,1%).



Poder adquisitiu

CCOO de Catalunya va destacar ahir que la baixa inflació registrada a l'agost suposa un increment del poder adquisitiu dels treballadors que permet contribuir a estimular la demanda interna i reactivar el consum.

El sindicat va valorar així en un comunicat que l'Índex de Preus del Consum (IPC) a Catalunya s'hagi mantingut a l'agost respecte al juliol, segons dades fetes públiques aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per la seva part, UGT de Catalunya va reclamar que la ciutadania recuperi el poder adquisitiu per reforçar el creixement econòmic i reequilibrar el seu repartiment davant la previsió oficial de creixement de l'economia espanyola per sobre del 2% per a aquest any.