Ryanair llança una «oferta massiva» de vols a 10 euros en ple període vagues de pilots i tripulants

L'aerolínia irlandesa Ryanair acaba de llançar una "oferta massiva" en vols, amb un milió de seients amb rebaixes de fins a 30 euros per volar arreu d'Europa. Aquest dimarts al matí, per exemple, era possible comprar un vol Girona-Paris Beauvais a mitjans d'octubre per només 10 euros. Mentrestant, continuen les jornades de vaga convocades per pilots i tripulants de cabina, entre d'altres pel tancament de la base que Ryanair té a Girona. Segons un comunicat l'aerolínia, els descomptes són en vols d'anada i tornada per viatjar entre octubre de 2019 i maig de 2020. L'oferta serà vigent fins la mitjanit de diumenge que ve.



Segueixen les vagues

Els pilots tenen convocades aturades els propers dijous, divendres i diumenge, i els dies 27 i 29 de setembre. Els tripulants de cabina, a més, té jornades de vaga els divendres i diumenge d'aquesta i la propera setmana.