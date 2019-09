Les grans empreses de Girona apugen els sous un 5,3% en tres anys

L'estudi recopila les dades de salaris i facturació de 34 firmes gironines que tenen una facturació mitjana de 52 milions d'euros anuals. Segons el document, la previsió de nou de cada deu empreses passa per tancar l'exercici 2019 amb un creixement en facturació, que situaria la mitjana en els 56 milions d'euros. En relació amb el personal, el 85% de les empreses preveuen créixer o mantenir plantilla l'any 2020.



Alimentari, metal·lúrgic, químic

El VIIIè Estudi Retributiu de les comarques gironines, que ha elaborat la consultora Marlex Human Capital per encàrrec del Fòrum Carlemany, posa el focus en les grans empreses de la demarcació. L'informe analitza les dades, principalment, d'una trentena de corporacions dels sectors alimentari, metal·lúrgic i químic que donen feina a 6.637 persones. El 85% de les empreses estudiades tenen entre 50 i 250 treballadors o més de 250 empleats.

El darrer estudi es va fer fa tres anys, el 2016, amb dades retributives de l'exercici 2015. Aquella anàlisi va detectar un canvi de tendència perquè la situació econòmica començava a remuntar després de la crisi i l'anàlisi va concloure que les empreses de la demarcació tornaven, de nou, a augmentar sous. El vuitè informe salarial provincial del Fòrum confirma aquesta dinàmica i conclou que, de mitjana, les grans empreses gironines han incrementat un 5,3% els salaris (fixe més variable) durant els darrers tres anys.



Retribució variable

Durant el 2018, a més, se segueix la mateixa tendència identificada el 2015 que apuntava que la immensa majoria de les empreses apliquen retribució variable. Actualment ho fan el 91% i sobretot amb els directius, els comercials i comandaments intermedis. I el 65% de les firmes complementen el salari amb retribucions en espècie (com ara dietes o tiquets restaurant).

L'estudi també detecta que els dos grans reptes que plantegen els departaments de recursos humans a les empreses gironines consisteixen a retenir el talent i mantenir-lo motivat. En paral·lel, trobar els millors professionals al mercat és una altra cosa que preocupa a les empreses. Segons va dertallar ahir el director executiu de Marlex, Àlex Sanabras, la dificultat se situa principalment en trobar perfils específics, com poden ser enginyers, experts en noves tecnologies i comercials. La meitat dels empleats que contracten les companyies provenen d'empreses de selecció especialitzades.

En aquest context, subratlla Sanabras, l'increment de salaris va en consonància a una altra dada: les bones perspectives de negoci que tenen aquestes grans firmes. De mitjana, les empreses sotmeses a estudi facturen 52 milions d'euros anuals i la previsió és tancar l'exercici el 2019 arribant als 56 milions, un increment del 7,6%. L'estudi conclou que aquest increment serà generalitzat perquè el 91% de les empreses preveuen tenir un creixement en facturació. Així mateix, el 85% de les companyies calculen augmentar o com a mínim mantenir la plantilla l'any vinent.



Retribució variable

Finalment, l'estudi revela que el 63% de les plantilles d'aquestes empreses estan formades per homes, el mateix repartiment que el 2016. Segons l'anàlisi, encara hi ha col·lectius on hi ha molta més presència masculina, com per exemple els dels directius, els comandaments intermedis, els xofers o els comercials. Això no obstant, els autors de l'informe han detectat que en els darrers anys sembla que les dones van guanyant presència en comandaments intermedis, sobretot en àmbits administratius, de recursos humans, de control de qualitat i, també, en peonatge, específicament als sectors alimentari i metal·lúrgic.



Tendència general

En aquest context, en el conjunt d'Espanya el cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va ascendir a 2.664,55 euros en el segon trimestre, la qual cosa suposa un repunt del 2,4% respecte al mateix període de 2018, l'increment més notable en gairebé deu anys, segons informa l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest augment interanual, el cost laboral encadena vuit trimestres consecutius en positiu. La del segon trimestre de 2019 ha estat la major pujada interanual des del quart trimestre de 2019, quan el cost laboral va avançar un 2,5%.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre abril i juny, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) es va situar en 1.992,18 euros per treballador i mes, un 2,1% més, la seva major alça interanual des de finals de 2013. Amb aquest increment interanual, els salaris també encadenen vuit trimestres consecutius d'ascensos interanuals, sempre segons les dades de l'INE.

Excloent el factor variable dels salaris (pagaments extraordinaris i endarrerits) s'obté el cost salarial ordinari, que en el segon trimestre d'aquest any va avançar un 2,2% i es va situar en els 1.683,4 euros mensuals.