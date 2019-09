El proteccionisme, factor que frena el creixement mundial segons l'OCDE

La intensificació dels conflictes comercials han llastrat el ritme del creixement mundial a mínims només vistos per última vegada durant la crisi financera, i els governs no estan fent prou per evitar danys a llarg termini, va dir ahir l'OCDE en el seu darrer pronòstic. L'organització, amb seu a París, va retallar gairebé tots els pronòstics econòmics de fa només quatre mesos, ja que les polítiques proteccionistes es cobren un preu cada vegada major en la confiança i la inversió, i els riscos continuen augmentant en els mercats financers.



«Estancat»

El grup anticipa un creixement mundial de tot just el 2,9% aquest any. «El nostre temor és que estem entrant en una etapa en la qual el creixement està estancat a un nivell molt baix», va dir l'economista cap de l'OCDE, Laurence Boone. «Els governs haurien d'aprofitar totalment els interessos baixos per invertir ara en el futur perquè aquest creixement lent no es converteixi en la nova normalitat». L'OCDE se suma a altres institucions que han fet sonar l'alarma sobre l'estat de l'economia mundial. En les últimes dues setmanes, la Reserva Federal, el Banc Central Europeu, el Banc Popular de la Xina i molts altres han flexibilitzat la política per apuntalar la demanda, alhora que han advertit els governs que es necessitarà estímul fiscal perquè els esforços no siguin en va. La fabricació s'ha endut la pitjor part de la crisi econòmica provocada per una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.



Consumidors i empreses al límit

El sector dels serveis ha mostrat ser excepcionalment resistent a la situació fins al moment, però l'OCDE adverteix que la «feblesa persistent» en la indústria pesarà en el mercat laboral, els ingressos i la despesa de les llars.Una desacceleració més aguda a la Xina i un Brexit sense acord són riscos addicionals que podrien empènyer el Regne Unit a una recessió i reduir considerablement el creixement a Europa, segons l'informe de l'OCDE. En aquesta línia, els economistes de Bloomberg Dan Hanson, Jamie Rush i TomOrli, asseguren que «la política arriscada de Trump en el comerç amb la Xina ha deixat els consumidors, les empreses i els mercats financers al límit». L'OCDE afegeix que «és urgent l'esforç col·lectiu» en aquestes circumstàncies.