Premiat per innovador un projecte del clúster de l'aigua, que dirigeix el gironí Amores

El projecte desenvolupat per GAIA, el Catalan Water Partnership (CWP) –amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona–, Zinnae, Innovae, Depuració d'Aigües del Mediterrani i SASTESA sobre la viabilitat del desenvolupament i utilització d'un bessó digital per al manteniment d'infraestructures de gestió del cicle de l'aigua, ha guanyat el Premi al Millor Projecte de Col·laboració Intercluster al Congrés Nacional de Clústers celebrat el 19 de setembre a Madrid en la categoria d'Agrupacions Empresarials Innovadores de 2018. Organitza els premis el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme com a reconeixement a les millors iniciatives per a la innovació en col·laboració.

Les tecnologies de Bessó Digital –consistents en la creació d'una rèplica exacta d'un producte, servei o procés– presenten un alt potencial de valor afegit a les infraestructures del cicle de l'aigua i en especial al seu manteniment, assenyalen des del CWP. S'observa que la seva aplicació pot suposar un augment clar en l'eficiència de les infraestructures, augmentar la seva disponibilitat, ampliar la seva vida útil i reduir els costos associats de manteniment i explotació.

Segons els participants en elprojecte, l'aplicació del bessó digital a la indústria del sector de l'aigua està encara per explorar i pot ser un aspecte diferenciador en el futur per al disseny i gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals, pel fet que pot incrementar l'eficiència operativa i de gestió, millorar la presa de decisions en temps real i reduir els errors i temps de resposta.

El Clúster Català de l'Aigua va néixer per agrupar empreses i centres de recerca i desenvolupament centrats en el negoci del tractament de l'aigua al llarg del seu cicle de vida. L'objectiu del clúster és millorar la competitivitat del seu sector i la millora continuada de l'eficiència i la sostenibilitat en l'ús de l'aigua. El dirigeix l'economista gironí Xavier Amores i compta amb més de 250 professionals dedicats a la recerca. En formen part 55 empreses i centres de coneixement.