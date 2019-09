El consum de biomassa es multiplica per cinc en els darrers anys a Girona

El consum de biomassa s'ha disparat els darrers anys a les comarques gironines. En concret, el principal productor d'aquest model energètic de la demarcació, Pere Sala, assenyala que ha quintuplicat la quantitat de fusta que produeix per les calderes que funcionen amb biomassa en els últims quatre anys. El principal motiu és la volatilitat del preu del petroli que segueix sent el gran competidor d'aquesta energia renovable.L'estella que es treu de la fusta d'arbres que es descarten per a altres utilitats ha passat a ser una font d'ingressos d'un sector que va a l'alça. Sala reconeix que va començar el 2011 sense cap client, i ara fins i tot n'exporten a empreses franceses.

Sala explica que aquí encara no s'acaba de confiar en la biomassa i es prefereix el petroli. En bona part per l'aposta «encara insuficient» de les institucions. L'empresari, però, reconeix que cada vegada en ven més i en bona part és per la volatilitat del preu dels combustibles fòssils, generalment més cars que la biomassa. De fet, el gas propà és el més car, seguit del gasoil i en menor mesura el gas natural –el més utilitzat per la indústria gironina. Amb tot, l'enginyer especialitzat en instal·lacions de calderes de biomassa Albert Prats explica que el rendiment és «molt similar» en tots els combustibles, si bé la biomassa no canvia el preu i, per tant, resulta més econòmic.

Un dels avantatges de la biomassa respecte a altres fonts d'energia és el mediambiental. Es tracta d'una font renovable amb un cicle d'emissió de CO2 molt curt. Això significa que el combustible –la fusta que crema– és la d'un arbre que havia absorbit el CO2 que genera. A més, al lloc d'aquest arbre se'n planta un altre i, per tant, l'energia es renova. En canvi, el cas del petroli suposa enviar a l'atmosfera uns gasos contaminants que surten d'un combustible que fa milions d'anys que estava emmagatzemat a sota terra. Això fa que el cicle de renovació sigui molt més llarg i «desestabilitza» el medi ambient, explica Prats.

Sala assenyala que aquest component mediambiental és «atractiu» per als clients i posa en valor que els productors han sabut «donar confiança» a l'hora de poder servir biomassa als clients que han apostat per funcionar amb aquest tipus de caldera. A més, tant l'empresari com l'enginyer destaquen el valor afegit que suposa la biomassa per a una millor gestió dels boscos gironins. «Promou la gestió forestal sostenible i això ajuda a dinamitzar els boscos i tenir-los més controlats», destaca Sala.

Albert Prats explica que el que caldria fer seria millorar la comunicació i l'aposta «decidida» per la biomassa. «Encara hi ha molt per fer en territoris com el Pirineu o hotels de la Costa Brava que encara funcionen amb petroli o gas propà», explica. Per això, reclama una major implicació tant dels productors com de l'administració i els tècnics encarregats de dissenyar les calderes de biomassa per la promoció del producte. «Hi ha molt camp per córrer», va afegir.