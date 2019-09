Som Energia engega els seus primers parcs eòlics per fer el 30% de l'electricitat dels socis

La cooperativa gironina Som Energia projecta els seus primers parcs eòlics amb l'objectiu d'arribar a generar fins al 30% de l'energia verda que consumeixen els seus socis. Seran miniparcs d'entre quatre i sis aerogeneradors, s'aixecaran a Astúries i Navarra i l'objectiu és que siguin una realitat d'aquí a dos anys.

La cooperativa, que va néixer al 2010 amb l'objectiu d'avançar cap a un nou model energètic, ja ha superat els 60.000 socis i gestiona més de 102.500 contractes d'electricitat, sobretot de particulars, que reben a les seves llars energia 100% verda «perquè l'ús que fem de l'electricitat també té un impacte directe sobre el canvi climàtic», subratlla un dels seus impulsors, Marc Roselló.

Som Energia ja ha mobilitzat més d'11 milions d'euros que han permès aixecar una desena de parcs fotovoltaics (el proper, serà a Anglesola), un planta de biogàs a partir de residus ramaders i una minicentral hidràulica. Es troben repartits arreu de la geografia estatal. I ara, la cooperativa s'obrirà també a l'energia eòlica.

«Un dels nostres reptes és diversificar les fonts de generació de renovables, i per això projectem miniparcs d'entre quatre i sis aerogeneradors», explica l'impulsor de Som Energia.



Arribar als 300 GWh

Amb l'eòlica, a més, Som Energia també farà un pas de gegant amb l'electricitat que genera i bolca a la xarxa. Aquest 2019, la cooperativa gironina preveu comercialitzar fins a un 21% més d'energia verda, arribant als 300 GWh. Però de tot aquest total, a través de les seves diferents plantes, Som Energia només en produeix al voltant del 5% (la resta, certifica que prové de renovables).

Per remoure consciències, Som Energia tancarà demà divendres les seves oficines a Girona, adherint-se a la vaga mundial pel clima.

«Tenim una xarxa de distribució on s'hi bolca tota l'energia, sigui d'origen fòssil, renovable o nuclear; i per tant, el canvi passa per impulsar que hi hagi més energia verda en aquest riu d'electricitat», subratlla Roselló. Però no només això.

D'ençà dels seus inicis, Som Energia no ha parat de créixer. I de fet, a tres mesos per tancar l'any, ja s'han superat les previsions que es feien per a aquest 2019. La cooperativa, amb seu al Parc Científic, ja ha superat els 60.000 socis i els 100.000 contractes d'electricitat.