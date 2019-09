El lloguer puja gairebé un 30% a Catalunya entre el 2004 i el 2018

El lloguer i la cessió gratuïta han registrat un increment del 29,4% entre el 2004 i el 2018 a Catalunya i ja és l'opció per al 30,4% dels catalans, segons el Butlletí Especial de lloguer residencial de l'Observatori de l'Habitatge i el Sòl del Ministeri de Foment. A l'Estat, es manté la mateixa tendència, amb una disminució del 4,3% de la propietat i un increment del 16% del lloguer. D'altra banda, el 2018 el preu mitjà del lloguer a Catalunya era de 8,7 euros el metre quadrat i una mensualitat de 693 euros, amb un increment del 6,7% en comparació amb l'any anterior. Amb aquestes xifres se situa com el segon territori més car, per darrera de Madrid, on la mensualitat mitjana supera els 800 euros.

La informació publicada revela que al conjunt de l'Estat hi ha més de 700.000 noves llars en lloguer o cessió a l'Estat. Les majors taxes de lloguer es registren a les Illes Canàries (34,5%), les Balears (34,1%), Catalunya (30,4%) i Madrid (26,6%). En el conjunt de l'Estat el percentatge assoleix el 23,9%, més de tres punts i mig per sobre del 20,4% del 2011.

El lloguer creix especialment entre els joves. Un 39,3% dels que s'han emancipat i que tenen entre 30 i 44 anys viuen en lloguer, mentre que el 2007 eren el 25,7%. El percentatge puja fins al 70,4% entre els joves de menys de 30 anys (41,9% el 2007).

En comparació amb Europa, l'augment del lloguer ha estat més destacat que en el conjunt de la UE28, ja que entre el 2010 i el 2017 es va registrar un increment del 13,4% a l'Estat i un 4,8% a la UE28. Tot i això, el lloguer representa el 30,7% a Europa i el 22,9% a l'Estat. El rànquing el lidera Alemanya amb un 48,6%. Pel que fa a la propietat, la mitjana europea ha baixat un 2% i l'estatal un 3,4% en el mateix període, fins el 69,3% i el 77,1%, respectivament.

Pel que fals preus del lloguer, i seguint la informació dels dipòsits de fiança del 2018, el lloguer mitjà era de 769 euros a les comarques de Barcelona, 514 a les de Girona, 384 a les de Lleida i 459 a les de Tarragona.

Pel que fa al preu mitjà d'oferta de lloguer, basat en els portals Fotocasa i Idealista, ha pujat un 1,4% a Catalunya entre 2007 i 2019 segons Fotocasa i un 40,8% segons Idealista. Així, el preu va passar de 12,4 a 12,6 euros per metre quadrat segons els primers i de 10,2 a 14,3 euros per metre quadrat segons els segons.