Adrià i CaixaBank ajudaran empresaris de restauració a gestionar la innovació

CaixaBank i elBullifoundation han renovat l'acord de col·laboració pel qual totes dues entitats continuaran treballant juntes en la innovació i la potenciació del sector de la restauració fins a juliol de 2020. Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i Ferrán Adrià, president d'elBullifoundation, van rubricar aquest compromís.

Alcaraz destaca que l'acord amb elBullifoundation «va especialment dirigit a impulsar la labor d'innovació orientada al client, eix estratègic de la nostra entitat, la qual cosa ens permetrà tant ajudar emprenedors i pimes, com buscar noves perspectives en la nostra col·laboració amb el sector de la restauració».



Beques a emprenedors

Per la seva banda, Ferran Adrià interpreta que «és un orgull renovar l'acord amb CaixaBank, entitat amb la qual comparteixo la filosofia d'elBullifoundation d'ajudar el desenvolupament de la societat a través de la formació i la innovació». El nou acord manté la col·laboració entre CaixaBank i elBullifoundation a través de sessions sobre gestió empresarial impartides pel prestigiós xef i el seu equip.

A més, CaixaBank lliurarà beques a emprenedors i propietaris de petites i mitjanes empreses del sector restauració per rebre formació especialitzada sobre qüestions com la importància de la creació de pressupostos, l'aplicació de marges, plans de negoci o fiscalitat, entre altres aspectes clau. D'altra banda, l'acord estableix la creació d'un cicle de jornades formatives denominades Wine Tour. De la mà de Ferran Centelles –que va ser somelier del elBulli– s'organitzaran rutes per totes les Denominacions d'Origen d'Espanya per analitzar i potenciar la indústria vitivinícola, amb una atenció especial en els detalls estratègics.