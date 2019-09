Aquestes són les condicions amb què es prejubilen els empleats de Telefonica a partir dels 53 anys

La direcció de Telefonica i els sindicats han anunciat aquest divendres que han tancat acord en relació al pla de baixes voluntàries per als treballadors majors de 53 anys, o que els facin aquest 2019, i tinguin una antiguitat superior als 15 anys, segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les negociacions s'han produït en el marc del nou conveni col·lectiu, que també s'ha acordat entre les parts i tindrà una vigència de tres anys, fins el 31 de desembre del 2021. El nou conveni també estableix una revisió salarial d'un 1,5% anual. En el pla de suspensió individual s'hi poden acollir de manera voluntària fins a 4.200 treballadors, segons han indicat fonts de la multinacional a l'ACN.

El consell d'administració de Telefonica va aprovar el passat 10 de setembre aquesta mesura amb l'objectiu d'adaptar la companyia "als desafiaments dels pròxims a anys".

L'empresa ha ofert que les baixes voluntàries, previstes en el Pla de Suspensió Individual (PSI), incloguin el 68% del salari fins als 65 anys, i els treballadors mantindran l'assegurança mèdica i l'empresa abonarà el Conveni Especial amb la Seguretat Social.

Segons ha assenyalat Telefonica en un comunicat, el conveni permetrà "evolucionar cap a una companyia més digital més flexible i més preparada per als desafiaments futurs", en referència a l'ocupabilitat, la conciliació de la vida personal i laboral, el dret a la desconnexió digital o flexibilitat en les formes de treball. També s'ha acordat un principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones a través del nou Pla d'Igualtat.

D'altra banda, Telefonica també es compromet a incorporar dos nous treballadors per cada un que es retiri per jubilació forçosa i la meitat seran per a menors de 35 anys, procedents de la formació universitària i FP; i a abonar un plus anual de 300 euros el 2020 i el 2021, dels quals són consolidables 150 euros cada un dels anys.