La càrnia Casademont creix un 38% sota el paraigües del Grup Costa

El fabricant d'embotits Casademont creixerà fins a un 38% aquest 2019 i preveu tancar l'exercici facturant més de 40 milions d'euros. Ho farà sota el paraigües del grup aragonès Costa, que ara fa dos anys va adquirir la firma gironina després que entrés en concurs de creditors. L'any passat, la companyia va invertir 5 milions d'euros a la planta per posar-la al dia, i entre aquest any i el vinent incrementarà aquesta quantitat en 2,5 milions d'euros més (sobretot, amb nova maquinària). L'empresa vol apostar ara per la producció de fuets i pernils i aquest octubre, precisament, ja ho té tot a punt per rellançar el seu producte estrella. Serà un fuet fet amb carn de més qualitat, que sortirà al mercat amb diferents gammes i formats. Casademont ja ha superat la incertesa en què es va veure sumida quan va fer fallida i, de fet, aquest 2019 la seva plantilla creixerà amb 70 nous treballadors.