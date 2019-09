KTM compra Gas Gas

El grup KTM i Black Toro Capital (BTC) han acordat la creació d'una aliança d'empreses per al llançament global de Gas Gas, que permetrà ampliar la producció de motos de la planta de Salt (Girona). Segons ha informat el fons d'inversió en un comunicat, la factoria de Salt continuarà, addicionalment, donant servei a la producció del vehicle elèctric de Torrot, fins ara propietari de la companyia de Salt. En concret, KTM té una participació del 60% en la nova societat, mentre que el 40% restant correspon a Black Toro, han informat fonts pròximes al fons.

Aquesta aliança té com a objectiu el llançament de Gas Gas a escala internacional amb el desenvolupament de nous models. La col·laboració suposarà l'ampliació del catàleg de la marca sota el paraigua comercial i tecnològic de KTM. Així mateix, KTM aprofitarà el coneixement de les firmes de BTC, Gas Gas, Torrot i Muving en el segment de la mobilitat urbana elèctrica.

"Suposa un gran pas endavant en el nostre projecte de consolidació de Gas Gas com a líder mundial en trial. Ens permet desenvolupar una nova fase de creixement per GasGas, incorporant nous models de motos amb tecnologia puntera i tot, amb el millor soci possible. L'aliança d'empreses garanteix un futur brillant per a la nostra marca i per a la planta de Girona", assenyala Ramon Betolaza, soci director de BTC.

Expedient d'ocupació i caiguda del negoci

Actualment, la plantilla de Torrot-Gas Gas estava afectada per un ERO temporal que es va iniciar el juliol i que estava previst fins a final d'any. Segons apareixia a la documentació de l'ERO d'extinció que l'empresa va presentar aquesta primavera –i que no va acabar aplicant- el fabricant de motos acumula 41 milions de pèrdues en tres anys. Durant el darrer exercici, a més, Torrot-Gas Gas també va patir una davallada de vendes de més del 50% (passant dels 39,3 milions de facturació del 2017 als 22 de l'any passat).

KTM, líder en off road

L'any 2015, quan Gas Gas estava en ple concurs de creditors i es buscava una sortida per donar continuïtat al negoci, alguns mitjans van publicar que KTM negociava la compra de la companyia gironina. Dies més tard, el gegant austríac, líder mundial en fabricació de motos off road, desmentia l'interés. Aquell mateix anys es materialitzaria la compra de la unitat productiva de la companyia per part de Torrot, fabricant de bicicletes i motos elèctriques. Quatre anys després, el fabricant gironí de motos de trial i enduro torna a canviar de mans.