El preu del lloguer puja a Girona un 0,7% per sobre de la mitjana espanyola

Respecte del setembre de 2019, el preu mitjà de l'habitatge nou i usat s'ha encarit un 4,5% a Girona, un 0,7% per sobre de la mitjana espanyola (3,8%), segons revela l'Estadística d' Habitatge Acabat (nou i usat) que ahir va fer pública la consultora Tinsa. Això col·loca la província en la setena posició del rànquing de territoris on més s'encareix el preu del metre quadrat, que queda fixat en els 1.480 euros i que, en comparació amb el setembre de 2019 s'ha abaratit un 0,8%. Es dona la circumstància que l'increment registrat a la capital els últims dotze mesos és inferior al de la mitjana de les vuit comarques i es queda en el 3,1%, segons Tinsa. D'aquesta manera, la ciutat és la vintena capital d'Espanya que registra una pujada de preus més forta, molt lluny de la primera, Osca, on els habitatges nous i usats s'han encarit un 19%. La província aragonesa també es la que registra l'increment mitjà més alt de tot l'Estat: un 11,5%. En aquest context, les dades del tercer trimestre de 2019 situen el preu mitjà del metre quadrat a la capital de l'Onyar en els 1.592 euros, 112 euros per sobre de la mitjana provincial.



Frenada a Barcelona

D'altra banda, per primera vegada des de l'any 2013, el preu de metre quadrat baixa a Barcelona. Ho fa un 1%, «un símptoma», sostenen els experts de Tinsa, de la «frenada del mercat». I si bé a Madrid es manté la tendència alcista de preus, al llarg de l'últim any han pujat més moderadament: concretament un 3%, 1,7 punts menys que al tancament del primer i del segon trimestre d'aquest any.



«Esgotament del cicle»

«L'evolució del valor de l'habitatge per regions deixa de composar un mapa homogeni d'encariment anual», explica Rafael Gil, director dels serveis d'Estudis de Tinsa, que percep en les últimes dades «senyals d'esgotament del cicle expansiu a causa d'un debilitament de la demanda associat al refredament macroeconòmic». Aquesta tendència, assenyala Gil, podria desembocar en «futures caigudes de preus» que, això no obstant, «no haurien de ser fortes, excepte en el cas d'una recessió econòmica intensa».

D'altra banda, el valor mitjà de les hipoteques se situa a Girona en els 124.477 euros, 1.512 per sobre de la mitjana espanyola (122.965 euros). És la segona província catalana amb l'habitatge més car, només superada per Barcelona (158.916). La quota mitjana que es paga a Girona és de 597 euros.