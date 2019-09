Correus llança una oferta per incorporar més de 800 treballadors a Catalunya

Correus ha posat en marxa la seva anunciada oferta d'ocupació corresponent a aquest any, per la qual incorporarà 4.055 nous treballadors laborals fixos en la seva major procés de selecció des de 2004, segons informa la companyia postal pública. Els nous llocs de treball oferts es reparteixen per totes les províncies del país. El gruix, uns 2.818 llocs, es destinaran a funcions de carter de repartiment, altres 725 per a agent de classificació postal i els 662 restants, a personal d'atenció al client.

A Catalunya, es contractaran 831 persones, 74 de les quals a les comarques gironines. Correus posa així en marxa el procés de selecció de l'oferta d'ocupació anunciada el passat mes de febrer, amb l'obertura aquest dilluns, 30 de setembre, del termini per presentar candidatures per participar en el procés de selecció, que s'estén fins al pròxim 10 d'octubre.

Correus aborda la nova oferta d'ocupació després que el passat 1 de març comencessin a treballar a l'empresa els 2.295 nous treballadors fixos, més la meitat d'ells carters, seleccionats en l'oferta d'ocupació i consolidació de llocs temporals resolta l'any passat.

Correus incorpora tots aquests nous treballadors en funció de la taxa de reposició de plantilla que anualment li concedeixen els Pressupostos i en virtut de l'acord que la companyia va arribar amb els seus sindicats el passat mes de desembre pel qual es va comprometre a generar un total d'uns 11.200 llocs de treball fixos fins al 2020.

Així, els 2.295 treballadors que estan a punt de passar a formar part de la plantilla de Correus són els corresponents a la taxa de reposició que es va concedir a l'empresa l'any 2016, si bé el procés de selecció es va demorar i es va realitzar el passat any.

De la mateixa manera, els 4.055 empleats que l'operador postal de seleccionar aquest any són els derivats de les taxes de reposició dels anys 2017 i 2018.

No obstant això, Correus ha decidit emprendre conjuntament les ofertes d'ocupació corresponents als dos anys anteriors, unificant en un sol procés "per raons d'eficiència, interès general i de racionalitat de processos", segons va explicar en el seu moment l'empresa.

Així, del total de 4.055 nous empleats que la societat seleccionarà aquest any, 1.869 corresponen a la taxa de reposició de 2017 i altres 1.612 treballadors, a la de 2018.

Els 574 llocs restants són fruit d'aquest acord laboral assolit amb els sindicats, en concret, del pla d'estabilització de 4.574 llocs de treball que la societat s'ha compromès a emprendre en el període 2018-2020.

Madrid i Barcelona concentren el major nombre de places en la nova oferta.

Correus escomet aquestes reposicions i reforçaments en la seva plantilla, una de les majors del país, en tant aborda un nou pla estratègic centrat en la internacionalització, en reforçar la seva posició com a agent logístic de compres en línia i en ampliar la diversificació de les seves oficines a noves funcions.

En un comunicat, CCOO va instar la societat postal a "seguir en aquesta línia de compliment de compromisos" per a, amb les convocatòries acordades i pendents per als dos pròxims anys recuperar els 15.000 llocs de treball que, segons el sindicat, es van perdre durant la crisi.