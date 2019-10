Quins són els principals reptes de l'economia mundial i com abordar-los

Des del Brexit fins a la crisi del petroli, passant per la guerra comercial o la baixada de tipus, i com veure oportunitats d'inversió en aquest context, els reptes als quals s'enfronten els mercats financers, és del que parlarà Álex Fusté, economista en cap d'Andbank, en una conferència sota el títol Avançant en un any extraordinari. Serà el pròxim dijous 10 d'octubre, a les set de la tarda, a l'hotel Ultònia de Girona, i la ponència s'emmarca dins dels actes d'inauguració de la primera oficina d'Andbank a la província de Girona. Per assistir a la conferència és imprescindible fer la inscripció prèvia aquí.

Álex Fusté és llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i actualment ocupa el càrrec d'economista en cap a la banca privada Andbank. La seva experiència es basa a aglutinar coneixements i informació econòmicopolítica a través d'un equip de professionals de més de 14 jurisdiccions, processar aquestes dades i formular una visió estratègica des de perspectives locals per ajudar els seus clients a entendre els mecanismes de l'economia i els mercats globals. Aquesta és, de fet, la proposta de valor d'Andbank: oferir serveis diferencials als inversors amb la finalitat de preservar el capital i fer-lo créixer a mitjà i llarg termini.

La primera oficina a Girona

Fusté oferirà la conferència Avançant en un any extraordinari amb motiu de la inauguració oficial de la primera oficina d'Andbank a Girona. Està situada a la Gran Via de Jaume I, número 76, i la lideren Jordi Auladell i Sergi Fillat.

Amb la recent obertura d'aquesta oficina, el Grup Andbank compta amb un total de 19 centres de banca privada a l'Estat i prop de 300 empleats. Amb més de 85 anys d'experiència en banca privada, l'entitat gestiona actualment un volum de negoci de 10.200 milions a Espanya, dels quals prop del 20% corresponen a a Catalunya. A escala global, el banc té presència a onze països –entre els quals hi ha Israel, els Estats Units, Brasil o Mèxic– i gestiona un volum de negoci de més de 23 mil milions d'euros.

A més de la seva xarxa de banquers, que compten amb una mitjana de 20 anys d'experiència, disposa d'un equip d'especialistes en determinades àrees que posen al servei dels clients: des d'experts en planificació patrimonial fins a estrategues de mercat o especialistes en el desenvolupament de productes innovadors.