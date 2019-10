Fornells de la Selva torna a ser el municipi més ric de Girona

Fornells de la Selva torna a ser el municipi més ric de les comarques gironines, segons les dades de l'Agència Tributària referides a les declaracions de la renda de l'any 2017 de les localitats de més de mil habitants. La renda bruta mitjana dels seus habitants és de 36.098 euros, una xifra substancialment superior a la mitjana gironina, que se situa en 27.005 euros (300 més que l'any anterior). Forallac, Les Preses, La Jonquera i Sant Gregori completen el grup de localitats amb una major renda de la demarcació, mentre que Salt, les Planes d'Hostoles, Lloret de Mar, Ullà i Vilamalla son les localitats amb una renda més baixa. La capital, Girona, ocupa la novena posició.

Pocs canvis en el grup de cinc municipis amb una major renda, quatre dels quals segueixen essent els mateixos que l'any 2016. Fornells de la Selva, que feia anys que era la localitat amb un nivell de renda més alt, l'any passat va descendir fins a la segona posició en benefici de Vilobí, però ara ha recuperat el seu lloc al capdamunt del podi. En canvi, Vilobí, que el 2016 va ser el municipi amb una major renda, ara desapareix del «top 5» i cau fins a la 29a posició. La segona posició, en aquest cas, és per a Forallac, amb una renda bruta de 35.063 euros, i darrera seu vénen Les Preses, amb 33.900, La Jonquera, amb 33.743, i Sant Gregori, amb 33.275. S'ha de destacar que La Jonquera ha experimentat un fort impuls econòmic en els darrers anys, ja que l'any 2014 apareixia molt més enrere en la classificació però des de llavors s'ha mantingut entre els cinc primers llocs, arribant fins al segon lloc l'any 2016.

D'altra banda, la capital de la demarcació, Girona, ha retrocedit un parell de posicions, tot passant de la setena posició a la novena. D'aquesta manera es confirma la tendència dels darrers anys, en què Girona ha anat baixant lentament posicions, tot i que és la única capital de comarca que se situa entre els deu primers llocs. Per davant seu, a part dels cinc primers, també hi ha Cruïlles (que ha experimentat un creixement fulgurant i ha passat de la 37a a la sisena posició), Peralada i la Vall de Bianya. Segons aquestes dades, els gironins que viuen a la capital tenen una renda mitjana de 31.854 euros, uns 800 més que l'any anterior.

En canvi, per la cua, Salt continua essent, un any més, el municipi de la demarcació amb una renda bruta més baixa per habitant. En total, se situa en 21.600 euros, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior, quan eren 20.812. Les Planes d'Hostoles (23.145), Lloret de Mar (23.146) i Ullà (23.288) continuen estant entre els cinc municipis amb la renda més baixa, mentre que Tossa aconsegueix sortir-ne, tot i que no puja gaire més. Vilamalla, amb 23.618, ocupa el lloc de Tossa i entra en el grup de les cinc localitats amb la renda més baixa.

També destaca el fet que, entre els vint municipis que disposen de menor renda, hi ha algunes de les principals localitats costaneres de les comarques gironines, com ara Roses, Tossa, Sant Feliu de Guíxols, Arbúcies, Blanes, Llançà, Castelló-Empuriabrava i Torroella de l'Estartit. En aquest grup també se situen algunes grans localitats d'interior com la Bisbal d'Empordà, Maçanet de la Selva, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Hostalric.

Finalment, les dades de l'Agència Tributària també permeten calcular quina és, de mitjana, la renda bruta de tots els municipis gironins amb menys de mil habitants. En total ascendeix fins a 28.039 euros, és a dir, un miler d'euros per sobre la mitjana de la demarcació.

En el conjunt de Catalunya, destaca Avinyonet del Penedès, que s'ha convertit, per sorpresa, en el poble més ric de Catalunya i el segon de tot l'Estat, fet que els seus veïns atribueixen a un empresari del poble. En tot cas, aquesta localitat ha desbancat Matadepera, que fins llavors havia estat durant força temps el municipi més ric de Catalunya i ara cau a la segona posició.