L'atur puja en 1.721 persones al setembre a les comarques gironines

L'atur registrat a les comarques gironines ha pujat en 1.721 persones durant el mes de setembre, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquest increment té una conseqüència clara al darrere: la fi de l'estiu i dels contractes de temporada. I és que, de fet, durant el setembre el sector serveis –on el turisme hi té un pes específic- ha enviat 1.799 treballadors a l'atur. Per contra, però, la construcció ha reduït la xifra de desocupats durant el setembre (en concret, en 225 treballadors). En total, a les comarques gironines ara mateix hi ha 33.827 persones que busquen feina. Pel què fa a la contractació, durant el setembre a la demarcació s'han registrat 25.439 nous contractes, cosa que suposa un increment d'un 14% respecte l'agost (en concret, 3.129). Ara bé, un de cada cinc van ser temporals.