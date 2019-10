L'operador turístic Jet2 aposta per cobrir el buit deixat per Thomas Cook

La línia aèria britànica Jet2.com i el seu operador turístic Jet2holidays estan responent a l'alta demanda de clients britànics després de la fallida de Thomas Cook per a Espanya, per la qual cosa s'ha ampliat en 120.000 les seves places aèries cap al país durant la temporada d'hivern.

Aquestes places addicionals seran operades entre aquest mes d'octubre i març de 2020. De moment la major part d'aquest increment, més de 100.000 seients, tindran destinació a les Illes Canàries i no inclou Girona, tot i que la companyia actualment manté actives diverses rutes entre el Regne Unit i l'aeroport de Vilobí d'Onyar.

En concret, Tenerife tindrà més de 50.000 seients extres des de Belfast, Birmingham, East Midlands, Glasgow, Manchester, Newcastle i Londres-Stansted, mentre que per a Lanzarote s'han programat 40.000 seients més des de Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds, Manchester i Newcastle.

A Fuerteventura s'han ampliat 10.000 seients que connecten amb Birmingham, Manchester i Newcastle i a Gran Canària més de 5.000 des de Birmingham, East Midlands i Manchester.

Per la seva banda, a les Balears, la companyia ha ampliat en gairebé 10.000 seients la seva oferta des de Birmingham, Manchester, Glasgow i Londres-Stansted, sobretot durant el mes d'octubre, mentre que a Menorca hi haurà gairebé 1.500 seients extres des de Birmingham, Glasgow i Manchester entre octubre i novembre. A més, les rutes des de Glasgow a Eivissa i Reus es mantindran obertes durant tot el mes d'octubre.



Reunió interministerial

El proper dijous 3 d'octubre se celebrarà una reunió interministerial per abordar entre els ministeris més afectats la fallida del gegant turístic Thomas Cook i la seva afectació a Espanya, i, si és procedent, «aprovar mesures per pal·liar les repercussions que té en la nostra principal indústria».

«Les repercussions d'aquesta fallida són enormes i la connectivitat és un dels elements que més ens preocupa. També ens preocupen les persones afectades i que es quedaran sense feina per aquesta fallida», va indicar la secretària d'Estat, Isabel Oliver, que va confirmar que hi estan havent converses per assegurar la connectivitat en els territoris en què Thomas Cook deixarà de funcionar.

Després de la reunió de la Comissió Sectorial de Turisme, Oliver va anunciar que aquesta tarda té prevista una reunió amb l'operador turístic Jet2 per abordar aquesta qüestió i analitzar el cas «perquè aquesta situació tingui una repercussió mínima en la nostra indústria turística».