Els aranzels de Trump afectaran Catalunya: 26 milions d'euros en exportacions agroalimentàries

Els aranzels que els Estats Units tenen previst imposar a productes de la Unió Europea del sector agroalimentari poden tenir un impacte d'uns 26 milions d'euros a Catalunya, segons dades confirmades per la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries Catalanes (PRODECA). L'any passat, el sector va vendre al país nord-americà per valor de 330 milions d'euros, i els aranzels en productes com oli, vins, caves, formatges o fruita poden afectar l'equivalent al 7,8% del que es va ingressar llavors.

L'OMC permet a Trump imposar aranzels per valor d'uns 7.500 milions de dòlars (uns 6.800 milions d'euros) com a resposta a les subvencions il·legals que la UE ha atorgat al fabricant d'avions Airbus.

Brussel·les ha avisat als EUA que si els aplica, serà "contraproduent". A més, ha recordat que el bloc també pot aplicar "contramesures" aranzelàries per les pràctiques comercials del president nord-americà Donald Trump en els darrers anys.