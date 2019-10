El final de la temporada turística a Girona envia 1.721 treballadors a l'atur

L'atur registrat a la província de Girona va pujar de 1.721 persones durant el mes de setembre coincidint amb el tancament de la temporada alta turística, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball. El mes passat, el sector dels serveis –en què el turisme hi té un pes específic– va enviar 1.799 treballadors a l'atur. Per contra, la construcció va reduir la desocupació de 225 treballadors. A Girona hi ha 33.827 persones que busquen feina. Al setembre es van signar 25.439 nous contractes, cosa que suposa un increment d'un 14% respecte a l'agost, dels quals quatre de cada cinc van ser temporals.

La destrucció d'ocupació del mes pasat va ser un 5,36% superior a la de l'agost, cosa que situa les comarques gironines com el territori català on més s'ha incrementat la taxa de desocupats. A Tarragona i Lleida, aquest diferencial se situa en el 2,70 i el 3,32% respectivament, i a Barcelona fins i tot ha baixat un 0,8%. De la seva banda, el sector industrial també va generar desocupats (53), mentre que l'agricultura i la construcció van crear llocs de treball: sis en el primer cas i 225 en el segon.



Un 2,66% menys

Les 33.827 persones que busquen feina representen un 2,66% menys en comparació amb el setembre del 2018, quan hi havia 923 aturats més. Si s'analitza l'estadística per sexes i trams d'edat, el 55% dels gironins que busquen feina són dones (18.835) i gairebé un de cada deu inscrits a les llistes de l'atur són joves menors de 25 anys (2.797).

Per sectors, aquell que concentra més desocupats és el de serveis (23.961 persones). Al terciari el segueixen la indústria i la construcció, cadascun d'ells amb xifres molt semblants (3.483 i 3.448 persones, respectivament). A l'agricultura hi ha 822 desocupats i l'estadística es completa amb 2.113 gironins que, a l'hora d'inscriure's a les llistes de l'atur, no tenien cap ocupació anterior.



372.623 desocupats a Catalunya

A Catalunya, l'atur ha pujat en 1.205 persones aquest setembre respecte el mes anterior, situant la xifra total de desocupats en 372.623. En comparació amb l'any anterior, però, hi ha 7.721 aturats menys i això representa una reducció del 2,03%.

Tornant a Girona, i pel que fa a la contractació, les dades oficials revelen que hi ha 236.582 contractes laborals vigents, dels quals només el 15,41% per cent són indefinits.