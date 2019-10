La DO Empordà: «Ens sap greu, els EUA són el segon país importador»

Oli, vi i porc. Tres dels principals productes de les comarques gironines, tres dels aliments europeus marcats pels aranzels del 25% anunciats pels Estats Units. Això hauria de fer saltar les alarmes, però la veritat és que a les comarques gironines les mesures punitives sobre els productes de la Unió Europea que ha impulsat Donald Trump passaran de llarg. El motiu principal és simple: o bé el mercat nord-americà no és el principal destí, o bé sí que ho és però el volum que s'exporta és molt baix.

El vi és, d'aquests tres aliments, el més afectat pels aranzels. Els Estats Units són el segon principal destí de les ampolles de la DO Empordà després de Suïssa. L'any passat els cellers hi van vendre gairebé 100.000 unitats, però això amb prou feines representa l'1,6% de les vendes totals (prop de 6 milions d'ampolles). Segons el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, els EUA «són un país preferent, el lloc on hem posat més interès a través de campanyes de promoció. Ens sap greu que factors polítics tinguin aquest tipus de conseqüències al segon país importador». Albertí qualifica la mesura de Trump de «dificultat afegida» tenint en compte que els Estats Units són «un país important dins de la modèstia» per als vins de la DO Empordà. «Haurem de veure què es fa. No és la primera vegada que el president nord-americà pren aquest tipus de decisions. També hem de tenir en compte que els nostres vins allà es venen més per prestigi i per marca que no pas per preu, així està per veure si un possible encariment afecta les vendes». En aquesta línia, el president de la DO considera que en l'àmbit català el sector vinícola (que exporta el 50%) sí que pot quedar més tocat.



Les càrnies se salven

Les càrnies són les indústries gironines que més diners mouen amb les exportacions. Formen, de fet, el principal sector econòmic de la província. Sobre el paper, la imposició dels aranzels de Trump al porcí hauria de suposar un cop dur per als productors i processadors de carn gironins, però la realitat és que les mesures punitives del Govern nord-americà passen molt de puntetes per al porcí de Girona.

Així ho veu Ricard Parés, president de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), que assegura que «els aranzels ens afecten poc perquè el nostre mercat principal és l'asiàtic». De fet, Parés apunta que la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units pot perjudicar la incidència dels nord-americans als mercats asiàtics, un fet que beneficia de retruc les empreses gironines. «La guerra comercial no ens va en contra. El que ens preocuparia és si els Estats Units ocupessin els nostres mercats». En una línia similar se situa Josep Antoni Buixeda, director general de processats de Costa Food Group, al qual pertany Casademont. «Hi exportem xoriç i pernil serrà, però per a nosaltres els EUA són el quart mercat. Un augment dels aranzels provoca una pujada del preu de destí, que repercuteix al consumidor, i això porta a una potencial baixada de la demanda. El nostre producte allà no és exòtic però tampoc és habitual; si s'encareixen els preus els consumidors en poden prescindir, però el volum d'exportacions és molt baix».

Al sector de l'oli hi passa tres quarts del mateix. No hi ha gaire oli de Girona a les llars i restaurants dels EUA. Simón Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà i gerent d'Empordàlia, assegura que la patacada grossa serà en el camp espanyol o europeu, però que a l'Alt Empordà amb prou feines tindrà incidència. En aquest sentit, recorda que l'oli que exporten als EUA és d'alta qualitat, amb la qual cosa és possible que els consumidors no donin tanta importància al preu.



Tranquilitat

En general, els representants de les empreses gironines estan tranquils amb la notícia. La FOEG lamenta que s'introdueixin nous aranzels i confia que la Unió Europea pugui seguir negociant amb els EUA i intentar revertir aquesa situació. Per la seva banda, la Cambra de Comerç recorda que les exportacions als Estats Units són molt baixes, i augura que l'impacte serà lleu i no repercutirà de manera general, sinó de forma puntual en alguna empresa en concret.

Per la seva banda, Unió de Pagesos (UP) va reclamar ahir a les administracions catalana i estatal que treballin per evitar que el sector agrari pagui els plats trencats pel fet que la Unió Europea (UE) donés subsidis al de l'aeronàutica, fet que ha motivat l'establiment dels aranzels pels EUA.