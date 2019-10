La Fageda posarà a la venda iogurts a granel

La Fageda posarà a la venda a partir del mes de novembre el iogurt natural cremós en format granel. La cooperativa va començar a fabricar aquest tipus de iogurt l'any passat en galledes de 3 quilos per al sector de l'hostaleria i la restauració i ara ha arribat a un acord amb l'empresa catalana Granel Community perquè els consumidors el puguin comprar en cinc de les seves botigues (Vic, Palamós, Barcelona, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú) a través de neveres dispensadores on es podrà adquirir el producte en envasos biodegradables. A principis del 2020, a més, traurà al mercat tres varietats de iogurts cremosos en envasos de cartró: el natural, el natural desnatat i el natural amb sucre de canya. L'envàs amb què es vendrà serà de 500 grams i es podrà reciclar com a residu de paper i cartró.

La cooperació continua la seva aposta per innovar en el seu producte estrella: el iogurt. A partir de novembre, el iogurt natural cremós es podrà comprar en format granel. La Fageda ja el va començar a fabricar l'any passat en galledes de 3 quilos per als sectors d'hostaleria i restauració però ara, i a través d'un acord amb una empresa especialitzada, els consumidors el podran adquirir en cinc de les seves botigues mitjançant unes neveres dispensadores.

El producte se servirà en envasos biodegradables i s'haurà de consumir en un màxim de quatre dies. El iogurt, sense sucres afegits, evocarà la textura dels iogurts grecs però sense nata afegida i poca acidesa.

En paral·lel, treballen en el llançament, durant el primer trimestre de l'any que ve, en una "nova família" de iogurts en envàs de cartró i en format de mig quilo. En concret, es tracta de tres varietats de iogurts cremosos: el natural, el natural desnatat i el natural amb sucre de canya.

L'envàs amb què es podrà adquirir serà reciclable i sostenible. El director d'Innovació de La Fageda, Oriol Gol, assegura que es tracta d'una tecnologia "nova amb un producte amb la qualitat de sempre".

Per la seva banda, la directora comercial, Sílvia Domènech, afirma que el seu compromís ha estat sempre "fer productes bons i saludables". "A aquestes qualitats hi hem de sumar la capacitat d'adaptar-los a modalitats de consum que marquen tendències, que són avantatjoses pels nostres consumidors, respectuoses pel nostre medi i en consonància amb la raó de ser de La Fageda", afegeix.



Capdavanters del sector

L'any passat La Fageda va produir 11.000 tones de iogurt a les seves instal·lacions de Santa Pau, convertint-se en el segon fabricant a Catalunya.

La cooperativa va néixer a Olot ara fa 37 anys. Cinc anys més tard es va traslladar a la finca actual de Mas Els Casals, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on hi desenvolupa diverses activitats agropecuàries. A banda de portar una granja de vaques de llet i fabricar iogurts i postres làcties, elabora gelats i melmelades. El 60% de la plantilla de la fundació presenta una discapacitat psíquica o un malaltia mental crònica. També presta serveis d'habitatge, ocupacionals i de lleure.