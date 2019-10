Trump, contra el «made in Europe»

El 2011 Pernils del Llémena –Sant Esteve de Llémena (Sant Aniol de Finestres)– es va convertir en la primera càrnia de Girona a superar el feixuc procés d'homologació de productes preceptiu per poder exportar als Estats Units. A partir del 18 d'octubre, i per decisió de l'administració Trump, que compta amb l'aval de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), els pernils fabricats a la Garrotxa podran arribar a ser un 25% més cars. Serà llavors quan la imposició d'aranzels a 1.700 productes fabricats a la Unió Europea entrarà en vigor, una mesura que els Estats Units implanten en senyal de protesta per als subsidis públics que la UE va concedir al gegant aeronàutic francès Airbus. L'OMC autoritza Donald Trump a imposar un peatge de 7.500 milions de dòlars a les importacions del Vell Continent. El cap de Comerç Exterior del país nord-americà, Robert Lighthizer, avisava ahir que Espanya, França, Alemanya i el Regne Unit –els grans aportadors d'ajuts a Airbus– seran els que suportaran el «pes» més gran dels gravàmens. La secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, quantificava ahir en 1.000 milions d'euros l'impacte que la mesura tindrà a Espanya. Unes 1.200 empreses, segons els càlculs del Govern, patiran directament el canvi de la política aranzelària estatunidenca.



El sector carni al capdavant

Dels productes que s'exporten des de Girona, la carn de porc, l'oli i el vi són els més afectats per la guerra comercial instigada per Trump, que entra al segon capítol. Segons dades del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, els EUA són el setè mercat en volum de vendes de les empreses de la província, que el 2018 hi van facturar 93,215 milions d'euros i que aquest any ja hi han venut productes valorats en 67 milions. També aquest any el carni és l'exportador líder als EUA, amb 23,169 milions de facturació de gener a agost. La política aranzelària de Trump, però, no suposa una amenaça massa gran per al motor de la indústria de Girona, que al tancament del mes de juny havia facturat 1.170,2 milions d'euros a l'estranger.



Altres estratègies

El 2015, Noel Alimentaria, de Sant Joan les Fonts, anunciava l'obertura d'una fàbrica d'embotits a Nova Jersey per a l'any següent; i, precisament el 2016, el fabricant de fuets Espuña, d'Olot, comprava una planta de fabricació de llonganissa i xoriç a Gloversville (Nova York). Per la seva banda, Casademont, instal·lada a Bonmatí, seguirà la mateixa estratègia i preveu desembarcar als EUA l'any vinent. Són tres exemples de com es poden eludir decisions polítiques que tenen un efecte importantíssim en l'economia.

A tot això, Europa està pendent d'un altre dictamen de l'OMC pels ajuts públics que hauria rebut el fabricant d'avions Boeing, en hores baixes pels problemes que presenta el nou model estrella, el 737 Max. La Comissió Europea ja amenaça amb «contramesures» si Trump acaba aplicant els aranzels. Seria el tercer capítol d'una guerra global que el president dels EUA va començar amb la Xina.