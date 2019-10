Holaluz ultima la seva sortida a borsa per a finals de novembre

Holaluz està ultimant la seva sortida a borsa per a finals de novembre, segons ha informat la companyia. El Consell d'Administració d'aquesta ha aprovat la col·locació d'una part del capital de l'empresa al Mercat Alternatiu (MAB), com a pas previ al mercat continu. L'operació s'emmarca en la ronda de finançament oberta per la tecnològica per tal d'obtenir recursos per a executar el seu pla de creixement. Amb aquesta operació la companyia, cofundadada per la gironina Carlota Pi, preveu assolir el milió de clients i les 50.000 instal·lacions fotovoltaiques per a finals del 2023. Ara, inicia una ronda de trobades amb els principals inversors de referència a l'Estat i a Europa per a explicar-los la proposta de valor de l'empresa i els plans de creixement per als propers quatre anys.

La cofundadora i presidenta executiva d'Holaluz, Carlota Pi, ha explicat que es tracta d'un "pas intermedi dins de l'estratègia a mitjà termini que és cotitzar en el mercat continu".

Al setembre, Geroa EPSV va entrar al capital d'Holaluz amb 10 milions d'euros i un lloc al consell d'administració representat per Virginia Oregui. Aquesta operació es va fer com a una operació 'pre-IPO', en la que Geroa actua com a inversor principal de la tecnològica d'energia verda.

El cofundadors d'Holaluz –Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué- continuaran mantenint la majoria del capital de l'empresa quan comenci a cotitzar a borsa. "Aquesta operació manté intacta la nostra visió, la de dotar de sentit i propòsit transcendent a la companyia, utilitzant-la, des de la generació de valor, com a eines per fer del món un lloc millor", han afirmat.

JB Capital Markets actuarà com a coordinador global i GVC Gaesco com a banc col·locador. Uría&Menéndez i Baker&McKenzie són assessors legals de l'operació, Impulsa Capital com a assessor registrat i EY fa tasques d'auditoria.