El Parlament valida el nou decret que regula l'impost de begudes ensucrades

El ple del Parlament va validar ahir el nou decret llei del Govern que regula el reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades que va ser aprovat per decret el juny del 2017 i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar per defectes en la tramitació.

Va ser aprovat amb 74 vots a favor de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, mentre que hi va haver 4 vots en contra del PP i 52 abstencions de Cs i del PSC-Units.

El decret regula, sense cap modificació, el reglament de l'impost que va ser anul·lat, perquè el Govern considera que el tribut continua vigent, i estableix els aspectes concrets de la gestió de l'impost i la seva liquidació.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va destacar que el decret és necessari per poder aplicar i recaptar de manera efectiva l'impost, i va afirmar que servirà per recuperar la «seguretat jurídica» del tribut que creu que es va perdre per l'anul·lació del TSJC.

Va assenyalar que l'anul·lació de l'impost per part del TSJC va ser per un defecte de forma, però va criticar que les empreses productores de begudes ensucrades s'oposen a aquest nou tribut, i va reivindicar que el Govern prioritza la salut de la ciutadania «per davant dels beneficis privats d'un oligopoli».

El diputat de Cs Antonio Espinosa va acusar el Govern de buscar una «drecera jurídica» amb aquest decret, i va assegurar que aquest tipus d'impostos, que pretenen promoure canvis d'hàbits en la ciutadania, no són eficaços.



«Enfocament recaptatori»

En la mateixa línia es va manifestar Santi Rodríguez (PP), que va argumentar que l'impost «no té un enfocament sanitari, sinó recaptatori», i va opinar que s'hauria d'aplicar al consumidor i no a la indústria. La socialista Alícia Romero va sostenir que el TSJC va anul·lar l'impost perquè el Govern «va fer les coses malament», va qüestionar que el seu objectiu sigui reduir el consum de begudes ensucrades i va demanar no demonitzar les empreses d'aquestes begudes perquè generen llocs de treball.

Per part dels comuns, Marta Ribas va expressar el seu suport al tribut i va recriminar la posició del PSC, a qui va titllar de «dreta camuflada». També va defensar l'impost la cupaire Maria Sirvent, que va carregar contra el TSJC per, segons ella, defensar els interessos dels lobbys econòmics i no els de la salut de la ciutadania: «No és legítim que ningú s'enriqueixi a costa d'influir negativament en la nostra salut». Alfons Montserrat (ERC) hvaa lamentar que el litigi amb el TSJC és un nou cas en què «l'administració lluita per defensar l'interès general contra bufets d'advocats de la gran patronal», mentre que Elena Fort (JxCat) va subratllar l'eficàcia de l'impost.