Obriran els comerços el 12 d'octubre?

Aquest dissabte dotze d'octubre, tot i ser legalment un dia festiu, la majoria del comerç obrirà les seves portes com qualsevol altre dissabte. No és que se saltin la normativa. Segons la llei d'horaris comercials de la Generalitat, hi ha 8 dies festius cada any en què el comerç pot obrir. Normalment es pacte amb el sector comercial, i la majoria es concentren al desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. Enguany també s'ha apostat per incloure el 12 d'octubre entre els festius en els quals és permesa l'obertura de comerços.

A banda dels comerços que obriran seguint els "criteris comercials" alguns aprofiten per sumar-se a la campanya dels que asseguren que "no tenen res a celebrar" perquè el 12 d'octubre (Festa de la Hispanitat) és una celebració que no els representa.

El mercat municipal de Girona obrirà les seves portes després de fer una votació entre els paradistes, però s'ha informat que és possible que algunes parades siguin tancades.