«Parlar d'entrar en recessió és exagerat. Hi ha motius per ser optimistes»

Seguir les notícies econòmiques de les últimes setmanes ha fet venir més d'un maldecap a inversors, analistes, estalviadors, empresaris i treballadors. Els informes que apunten a una desacceleració profunda, les guerres comercials entre grans potències o els efectes del Brexit i del procés d' impeachment a Donald Trump són alguns dels elements que afegeixen incertesa a la situació de l'economia global. Que hi haurà desacceleració, sí, però d'aquí a entrar en una crisi i posterior recessió hi ha un pas molt important. L'economista en cap d'Andbank, Álex Fusté, va assegurar ahir a Girona que «els temors de recessió són exagerats» i que «hi ha motius per ser moderament optimistes» respecte a l'evolució de l'economia mundial.

Ho va fer en una conferència després de la inauguració de l'oficina d'Andbank a l'avinguda Jaume I de Girona. Segons l'opinió de Fusté, tot i que l'actual cicle expansiu de l'economia és dels més llargs de la història -uns 150 mesos-, també cal tenir en compte que no ha estat tan intens com anteriors cicles de creixement de les últimes dècades. I si la història es repeteix, encara queda recorregut per seguir creixent, va assegurar.

Respecte als efectes de la guerra comercial entre la Xina i els EUA, creu que no afectarà el procés de globalització iniciat fa dues dècades. Assegura que si les grans empreses nord-americanes deixen de tenir relació amb la Xina, tenen l'opció d'anar a produir a altres països, com l'Índia, el Vietnam o Bangladesh, que estan fent reformes per assumir tota aquesta producció.

«En absència de greus errors polítics, crec que el cicle expansiu encara pot durar», va concloure.



Europa ha de fer ajustos

Fusté també va tenir temps per parlar de la situació a Europa, on veu la majoria de països en la «senda de la insostenibilitat» degut a la càrrega del seu deute i als elevats dèficits públics. Segons la seva opinió, la política de compra de deute del BCE no té recorregut i caldria fer ajustos importants per equilibrar els comptes públics.



Nova oficina

En el mateix acte, el vicepresident d'Andbank, Oriol Ribas, va apuntar la raresa que suposa obrir una oficina de banca, quan la majoria del sector n'està tancant: «És perquè el nostre és un model de persones i les persones han de ser properes». «El nostre és un negoci de confiança i de contacte permanent, i per això volem estar a prop de les famílies emprenedores per acompanyar-les a llarg termini», va assegurar.

Per la seva banda, Carlos Aso, CEO d'Andbank a Espanya, va destacar l'evolució dels resultats de l'entitat, les seves bones ràtios de solvència i liquiditat, la independència del banc, i els diferents serveis que ofereixen a inversors, estalviadors i empresaris.