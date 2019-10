Tradeinn, l'empresa que somnia amb els mil milions de facturació

Les instal·lacions del centre logístic de Tradeinn a Celrà bullen d'activitat. Cada dia s'hi preparen, de mitjana, uns 10.000 paquets que surten cap a països de tot el món. Però en el darrer trimestre de l'any –del Black Friday a la campanya de Nadal– les comandes es disparen. El grup dedicat a la venda de material esportiu per internet tornarà a tancar un any de rècord: les seves vendes rondaran els 170 milions d'euros, una dada que la tornarà a situar entre les empreses europees que més creixen, i de forma sostinguda, en els darrers anys. En només una dècada, la companyia ha multiplicat per deu el seu volum de negoci; però no es conformen.

Descarten injeccions de capital externes i aposten per reinvertir el benefici. «Volem ser en un referent mundial i aspirem a ser una empresa amb un volum de negoci de mil milions d'euros». Ho explica David Martín, conseller delegat del grup, que assegura que el seu equip té les «ganes, el coneixement i el talent» per fer realitat aquest repte.

Aquests són alguns dels secrets de l'èxit de Tradeinn

Prop d'un milió de productes

Els orígens de la companyia es remunten al 1998, en una botiga en línia que venia productes per a submarinistes. Scubastore va ser el fonament del que més endavant seria Tradeinn i que aniria creixent amb botigues especialitzades en diferents esports, però també en moda i productes per a la mainada. Avui compten amb una quinzena de comerços per internet especialitzats i compten amb prop d'un milió de productes en el seu centre logístic.

Només primeres marques

En èpoques de marca blanca i de grans superfícies de distribució que lluiten per oferir material a baix preu, l'aposta de Tradeinn és treballar només amb primeres marques, aquelles més rellevants en cada un dels seus portals especialitzats.

Els preus canvien cada 6 hores

Un dels secrets de la companyia és l'anàlisi de la seva competència. Gràcies a la col·laboració amb NetRivals, un algoritme és capaç d'analitzar els preus que ofereixen tots els seus rivals i canviar cada sis hores els preus de més de 600.000 productes. «Es tracta de ser el màxim de competitius, perquè a internet el client et posa les banyes per 5 euros», diu Martín.

SEO i SEM per captar clients

Posicionar les teves webs als buscadors d'internet (SEO) i contractar campanyes de pagament en aquests buscadors (SEM) són les principals claus que l'empresa gironina usa per captar nous clients. Alguns mesos, la inversió en aquest camp pot arribar al milió d'euros. I ho fan perquè el retorn en vendes ho fa rendible.

Atenció al client

Martín assegura que un altre dels secrets de l'èxit de Tradeinn és l'atenció al client, que sempre truca a telèfons locals i al qual intenten atendre en la seva llengua natal. Ho fan des de Celrà, però també amb centres subcontractats que tenen a la Xina, l'Índia i Veneçuela.