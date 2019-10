Uber Eats arriba avui a Blanes i Lloret i incorpora inicialment 16 restaurants

Uber Eats, l'app de menjar a domicili d'Uber, arriba avui a Blanes i Lloret de Mar, fet pel qual els usuaris ja podran gaudir a casa, a l'oficina o a qualsevol punt d'aquestes localitats del seu menjar favorit descarregant l'app o a través d' ubereats.com. «Blanes i Lloret de Mar se sumen a les més de 500 ciutats de tot el món en què Uber Eats està disponible. L'aplicació ofereix una nova opció molt pràctica i senzilla per demanar menjar a domicili: l'usuari pot saber en tot moment on és la seva comanda, que estimem que rebrà en uns 30 minuts de mitjana, i disposa de diverses funcionalitats i opcions de personalització», va destacar Marta Anadón, directora d'Uber Eats a Espanya.

Uber Eats compta en aquesta primera fase de llançament amb 16 restaurants a Blanes i Lloret de Mar. En concret, els usuaris de Blanes podran gaudir d'establiments de referència com Spizzala i Maritim El Gallego i de grans cadenes de restauració com McDonald's. En el cas de Lloret de Mar, els seus habitants també disposen del menjar de McDonald's, així com de l'oferta de locals de referència com Pita King Kebab i Andino's Bar Cafè.

Gràcies a la col·laboració amb AXA Corporate Solutions, des de gener tots els repartidors que operen a través d'Uber Eats a Espanya -ja incloent els de Blanes i Lloret de Mar-, Bèlgica, Itàlia, Holanda, Polònia, Portugal, Suïssa i Regne Unit disposen de forma gratuïta d'una assegurança amb cobertura per a accidents personals, prestació en efectiu en cas d'hospitalització i cobertura de danys personals o materials a tercers. L'app d'Uber Eats aprèn i millora mitjançant l'ús de l'usuari, a més de recomanar restaurants en funció dels seus gustos i preferències. L'usuari també pot consultar la valoració que altres usuaris fan dels diversos restaurants.