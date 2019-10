SEAT aturarà la producció aquesta tarda i divendres

Les protestes per la sentència obliguen SEAT a aturar la producció a Martorell aquest dijous en els torns de tarda i nit, i divendres pels torns de matí, tarda i nit, segons han confirmat fonts del comitè d'empresa i de SEAT a l'ACN. La companyia no pot garantir l'arribada dels treballadors a la planta de Martorell, ni en vehicles particulars ni en els autobusos que habilita habitualment, degut a mobilitzacions com la Marxa per la Llibertat i els talls de carretera.

A més, tampoc arriben tots els camions amb subministraments. Davant de la possibilitat de no comptar amb prou personal i material, comitè d'empresa i la companyia han acordat cancel·lar aquests cinc torns de producció.

A causa de l'aturada de la producció, es deixaran de fabricar 3.500 cotxes i s'enviaran a casa 6.600 treballadors. Ni SEAT ni el comitè d'empresa, però, on té majoria la UGT, secunden la vaga del 18-O.