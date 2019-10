A la província de Girona perceben prestacions d'atur 22.246 persones

La xifra de beneficiaris de protecció per desocupació a Girona al mes de setembre de 2019 es va situar en 22.246 persones, 633 menys que al mes anterior i 1.079 més que al setembre de l'any passat. El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social va abonar prestacions a la demarcació a per un total de 16.261.445,72 euros.

L'últim informe mensual estadístic del Servei d'Ocupació Públic (SEPE) destaca el descens al setembre de 1.342 beneficiaris de la prestació contributiva i l'augment de 715 beneficiaris de subsidi per desocupació respecte del mes anterior. La prestació contributiva i el subsidi per atur concentren el major nombre de beneficiaris a la província de Girona, un 53,82% i un 40,28%, respectivament.

L'import de totes les prestacions abonades a la demarcació es va situar al setembre en els 16.261.445,72 euros, i les prestacions per a persones de més de 52 anys han suposat l'abonament de 2.027.432,24 euros per a un total de 4.712 beneficiaris.

El nombre de prestacions contributives s'ha incrementat respecte al setembre de 2018 a Girona en un 6,27%, el subsidi per desocupació en un 6,96%, mentre que la renda agrària i el subsidi agrari no han experimentat cap creixement. La renda activa d'inserció ha disminuït en un 63,85% i el Programa d'Activació per a l'Ocupació en un 100%.



Un 22,66% d'estrangers

El 53,54% dels beneficiaris al mes de setembre han estat dones i el 46,46% homes. Els beneficiaris de prestacions per desocupació estrangers han representat el 22,66% del total (5.040 persones), la meitat dels quals percep prestació contributiva.