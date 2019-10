El Govern preveu que la pressió fiscal pujarà fins al 39,6% del PIB l'any que ve

El Govern preveu que la pressió fiscal a Espanya augmenti en tres dècimes l'any que ve, passant del 39,3% al 39,6%, el seu rècord històric, i un impacte pressupostari de les mesures d'ingrés adoptades i previstes de 1.192 milions aquest any i 1.451 milions el proper, mentre que la despesa pública es mantindrà en el 41,3% del PIB el següent exercici. Així consta en el Pla Pressupostari de 2020 remès pel Govern a la Comissió Europea, en el qual indica que la ràtio d'ingressos públics sobre el PIB s'elevarà des el 39,3% d'aquest any al 39,6% del PIB el 2020, fins als 512.032 milions d'euros, i una ràtio de despesa que es mantindria en el 41,3% del PIB, fins als 516.323 milions d'euros.

No obstant això, descomptant les rendes de la propietat i altres ingressos, la pressió fiscal s'elevarà del 35,8% del PIB aquest any al 36,1% del PIB el proper exercici, fet que suposa que particulars i empreses pagaran al voltant de 3.000 milions d'euros més via impostos i cotitzacions a l'Estat.

En qualsevol cas, les previsions d'ingressos i despeses es situen per sobre de les estimacions de la Comissió Europea, que augura uns ingressos del 38,9% del PIB aquest any i el pròxim, i una despesa total del 41,2% i el 41% del PIB, respectivament.

Així, l'Executiu preveu un dèficit del 2% aquest any, davant del 2,3% que augura Brussel·les, mentre que per al 2020 s'estima un desajust de l'1,7% en un escenari inercial, a falta d'una actualització del Pla pressupostari amb noves mesures fiscals, davant del 2% que pronostica la Comissió.

En el pla pressupostari remès a Brussel·les, el Govern ha empitjorat també les seves previsions sobre la ràtio de deute públic sobre el PIB, ja que ara pronostica una ràtio del 95,9% del PIB aquest any, una dècima més que a l'abril, i una altra del 94 ,6% l'any que ve, sis dècimes més que el percentatge de fa uns mesos.



Mesures tributàries absents

Tot i que el Govern ha elaborat el Pla Pressupostari sense incloure l'impacte del paquet de mesures tributàries anunciades en els pressupostos de 2019 que finalment no van veure la llum, que preveien una alça de recaptació de 5.654 milions, sí que ha contemplat l'impacte de les mesures d'ingrés ja adoptades aquest any.

En concret, per aquestes mesures ja implementades preveu sumar 1.451 milions el 2020 gràcies als canvis en hidrocarburs (730 milions) i en l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (721 milions).

Amb aquest escenari sense mesures, augura que els ingressos totals de les administracions públiques suposaran el 39,6% del PIB, arribant als 512.032 milions. L'Executiu preveu que els ingressos tributaris totals registrin una pujada de l'entorn del 4,8%, el que suposaria un nou rècord de recaptació

En detall, els impostos sobre la producció i les importacions registraran un creixement del 4,6%, fins a 150.684 milions, i els de la renda i riquesa creixeran un 5,1%, gràcies a l'alça dels impostos sobre la renda de les llars (+5,9%), mentre que l'impost sobre la renda de societats arribarà als 31.205 milions d'euros, un 2,3% més.

Així mateix, les cotitzacions suposaran el 12,9% del PIB, ja que l'increment de cotitzacions no comportarà ingressos addicionals el 2020. Finalment, els ajuts a la inversió i altres transferències de capital creixeran un 0,3% el 2020.