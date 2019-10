La Cambra de Girona creu que les mobilitzacions no han tingut "un impacte massa gran" en l'economia

La Cambra de Comerç de Girona creu que les mobilitzacions i els aldarulls arran de la sentència del Tribunal Suprem no han tingut "un impacte massa gran" en l'economia. El seu president, Jaume Fàbrega, ha afirmat que "perquè el procés avanci és fonamental que l'economia no s'aturi', un fet que considera que no ha passat. De fet, ha subratllat que fa anys que el teixit empresarial "ha desmentit" els "mals auguris" sobre la situació econòmica vinculada a les mobilitzacions.

Amb tot, Fàbrega espera que la ciutadania "sigui capaç de diferenciar les coses": "Una cosa és una reivindicació política totalment legítima, i que és més o menys compartida per la majoria del poble, i una altra cosa és que les coses han de continuar funcionant".

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, creu que els aldarulls i les mobilitzacions posteriors a la sentència del Suprem que va condemnar els líders independentistes no han tingut conseqüències per a l'economia de la demarcació. En tota cas, Fàbrega defensa que "no estem parlant d'un impacte massa gran".

El president de la Cambra recorda que el teixit empresarial porta anys "desmentit" els "mals auguris" que s'aboquen com a conseqüència del procés: "En els darrers dos o tres anys, quan hi ha hagut mals auguris, l'economia el que ha fet és desmentir-los", ha dit.

Fàbrega espera, però, que el conjunt de la ciutadania entengui que l'economia "ha de continuar funcionant": "Espero que la gent sàpiga diferenciar les coses". De moment, la Cambra no ha rebut informació per part de les empreses de danys o destrosses provocats pels disturbis. "No ens consta especialment cap problema", ha exposat.

El president dels empresaris gironins sosté que la vaga general potser ha pogut provocar "certa incomoditat" però que, en molts casos, les empreses van decidir fer tancament patronal. "Va ser una decisió presa per les empreses en la qual nosaltres no ens hi podem posar de cap de les maneres", ha conclòs.