Les exportacions de les càrnies gironines continuen imparables i creixen un 34% durant l'agost

Les exportacions de les càrnies gironines continuen imparables, empeses per la crisi del porcí a la Xina, i han crescut fins a un 34% durant l'agost. En total, al llarg d'aquest mes, el clúster gironí ha fet vendes a l'exterior per valor de 146,6 MEUR. Segons recull l'estadística del Ministeri, el bon comportament de les empreses càrnies, que tenen un pes innegable dins la indústria agroalimentària gironina, fa que de retruc aquest sector hagi incrementat quasi un 20% les exportacions d'un any per l'altre. I aquesta alça també es trasllada a l'acumulat de l'any. Al llarg del 2019, les exportacions gironines han crescut ja un 6% i freguen els 3.750 milions. La Xina es consolida com el quart destí en importància, superant altres països europeus.

Les exportacions gironines han tornat a registrar un mes dolç, i tot fa preveure que aquest 2019 –si res no es torça- tornin a assolir un nu rècord. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'agost les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 396,44 milions. Una xifra que, si es compara amb el mateix mes del 2018, suposa un augment del 7%.

El bon comportament exterior, però, s'explica clarament per l'impuls que ha agafat el sector agroalimentari. Tan sols durant l'agost, les seves empreses que s'hi agrupen han pujat un 19,7% en exportacions (arribant als 214,1 milions).

I dins l'agroalimentari, la preeminència de les càrnies continua essent indiscutible. Sobretot, per la crisi de pesta porcina africana que viu la Xina, i que ha obligat el gegant asiàtic a incrementar les importacions d'aquesta carn. El clúster gironí continua en clara embranzida, i durant l'agost les exportacions de les canals han crescut en un 34,2% (passant dels 109,24 als 146,68 milions d'un any a l'altre).

La bona tònica que ha registrat l'agroalimentari gironí durant aquest mes també s'estén a d'altres sectors; això sí, en menor mesura. Perquè el segon en importància de la demarcació, la indústria química, ha exportat un 3% (fent vendes a l'exterior per valor de 57 MEUR).

Un 7% més en l'acumulat de l'any

Els bons registres d'agost se sumen als d'un any en què les exportacions gironines van a l'alça. I això també es deixa nota en l'acumulat d'aquest 2019. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquests vuit mesos les exportacions gironines han crescut un 6% i ja freguen els 3.750 milions.

En concret, entre gener i agost des de la demarcació ja s'han fet vendes a l'exterior per valor de 3.747.838.560 euros. I novament, la indústria agroalimentària continua essent tractora de les exportacions. Al llarg del 2019, ha crescut un 16% i ha fet vendes a l'exterior per valor de 1.612,9 milions (dels quals, 1.045,77 milions corresponen a les càrnies).

La Xina ja és el quart destí

Al costat dels productes, les dades també permeten fixar-se en quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, França (983,34 milions) continua encapçalant la llista, amb molta diferència respecte altres mercats que li venen al darrere (i que sobretot, s'explica per la proximitat).

A aquest destí el segueixen Itàlia (293,95 milions) i Alemanya (253,59 milions). La Xina es consolida com el quart país en importància, i les exportacions al gegant asiàtic acumulen 222,72 milions al llarg del 2019. Per darrere d'aquests destins s'hi troben, per aquest ordre, Portugal, el Regne Unit –aquí, caldrà veure l'impacte del Brèxit-, Polònia i el Japó.

Superiors a les importacions

En paral·lel, l'estadística també permet veure com les vendes que les empreses gironines fan a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el d'aquells productes que s'han fet venir de fora. En concret, entre gener i agost, les importacions, si bé han crescut un 4,4%, s'han situat en 1.908 milions (davant els 3.747,83 milions de les exportacions).