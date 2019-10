L'atur tanca en un 8,01% a Girona el tercer trimestre

L'atur ha tancat el tercer trimestre amb una taxa del 8,01% a les comarques de Girona, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre hi havia 31.900 persones sense feina a Girona, per sota de les 41.200 comptabilitzades per la mateixa enquesta durant el segon trimestre.

Respecte al trimestre anterior, l'atur ha caigut uns dos punts, ja que era del 10,46%. Pel que fa a les persones amb feina, a les comarques gironines hi ha 366.100 persones actives, amb una taxa d'activitat del 63,64%. Al conjunt de Catalunya, l'atur se situa al 10,87% i la taxa d'activitat en el 61,72%.