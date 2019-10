La presència d'allotjaments d'Airbnb creix un 35% en pobles de Girona de 100 a 500 veïns

Municipis com Vilanant, Colera o Argelaguer són alguns dels municipis que van incrementar l'oferta d'allotjaments turístics a la plataforma Airbnb un 35% el darrer any. El darrer estiu van ser sobretot els municipis més petits, d'entre 100 i 500 habitants que més van incrementar. Segons un informe publicat per la plataforma, les poblacions catalanes mostren una correlació entre poblacions amb altes taxes de vivendes secundàries, creixement d'anuncis a la plataforma i arribada de turistes, sobretot els mesos d'estiu.



Aprofitar els habitatges buits

Són precisament les localitats amb menor població les que compten amb un major percentatge d'habitatges no principals. En concret, els municipis catalans de menys de 2.000 habitants compten amb taxes d'entre el 40% i el 55% de vivendes no principals, molt per sobre de la mitjana catalana. Les poblacions d'entre 2.000 a 10.000 habitants com Begur, Llançà o Cadaqués, també compten amb un percentatge de vivendes no principals al voltant del 30%, superior a la mitjana catalana.



Turisme familiar

El perfil del viatger és marcadament familiar, amb reserves que superen les tres persones, amb una mitjana d'edat d'entre 39 i 44 anys. L'estada mitjana és superior als tres dies. Els amfitrions, per la seva banda, lloguen casa seva entre 24 i 49 nits l'any.

Els viatgers i amfitrions que van utilitzar la plataforma Airbnb el 2018 van generar més de 1.613 milions d'euros d'impacte econòmic directe a Catalunya. A Catalunya, el percentatge de vivendes no principals arriba a una xifra del 24% de mitjana, el 70% s'utilitza menys de 90 dies l'any, el que representa un potencial per a les famílies que volen guanyar uns diners extres i atraure activitat econòmica a aquests destins. L'aprofitament d'aquestes vivendes no principals com a allotjament turístic impulsa el creixement de les economies locals i al sector del turisme en concret.