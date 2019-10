El final de les concessions de les autopistes fa perillar més de mil llocs de treball

La finalització de la concessió de les autopistes entre el proper 31 de desembre i el 31 d'agost del 2021 fa perillar més d'un miler de llocs de treball directes a Abertis i les seves filials que gestionen vies d'altes prestacions, segons fonts sindicals, que denuncien la «improvisació» de les administracions.

Tant el responsable d'infraestructures del sector estatal carreteres i urbans d'UGT, Daniel Sancha, com el secretari d'acció sindicat de CCOO d'Abertis, Ivan Orpella, coincideixen que els que podrien mantenir l'ocupació són els treballadors de manteniment, però no els que estan al peatge o en tasques més administratives. Sumant-hi els llocs de treball indirectes, la xifra d'afectats podria arribar a superar les 3.000 persones.

Per la seva banda, fonts d'Abertis expliquen que la direcció de l'empresa ara està centrada en l'ERO d'Aumar, que afecta uns 140 treballadors (50 a Catalunya) de l'AP-7 i l'AP-4 (Sevilla-Cadis), que la multinacional va presentar aquesta setmana.

Segons fonts sindicals i d'acord amb les dades de principis d'any, per part de la filial d'Abertis Acesa, al tram de l'AP-7 sud, hi ha almenys 217 treballadors, dels quals 167 són de peatge, 6 d'oficines i 44 de manteniment; mentre que a l'AP-7 nord, on encara resta més d'un any i mig de servei, n'hi ha 319, dels quals 168 són de peatge, 120 d'oficines i 31 de manteniment. Pel que fa al tram de l'AP-2, n'hi ha 85, dels quals 43 són de peatge, quatre d'oficines i 38 de manteniment.

A més, caldria sumar-hi una cinquantena de treballadors de les oficines del Parc Logístic. D'altra banda, l'empresa Invicat, que gestiona el tram Montmeló-El Papiol, té 167 treballadors, dels quals 129 són de peatge, 9 d'oficines i 29 de manteniment.

En general, el 40% dels treballadors de les empreses concessionàries ho són als peatges, el 40% de manteniment i la resta de perfils corresponen al 20% restant.

En total, comptant totes les concessions que han d'acabar entre aquest any i mitjans del 2021, perillen més d'un miler de llocs de treball a Catalunya, a més dels que es troben en el tram de l'AP-7 al País Valencià, fins arribar a una xifra aproximada de 1.500.

També cal tenir en compte que es calcula que per cada lloc directe n'hi ha tres d'indirectes, el que dispararia la xifra fins als més de 4.000 entre els dos territoris.

La concessió que finalitza més aviat és el tram Tarragona-Alacant, gestionada per Aumar, que aquesta setmana ja ha presentat un ERO per a 140 treballadors. Concretament, 115 són personal de la via que uneix Alacant i l'Hospitalet de l'Infant i 25 més de l'autopista entre Sevilla i Cadis.