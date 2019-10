L'SNCF, Talgo i els amos d'Air Nostrum, disposats a competir amb Renfe en l'AVE

La companyia ferroviària pública francesa SNCF, Talgo i Ilsa, firma dels propietaris d'Air Nostrum, inicien aquesta setmana la cursa per entrar a competir amb Renfe en l'AVE a partir de desembre de 2020, quan el transport de viatgers en tren es liberalitzarà a tota la UE. Es tracta de les companyies que ja han avançat la seva intenció de demanar capacitat a la xarxa AVE dijous, 31 d'octubre, data en la qual es compleix el termini donat per formular les sol·licituds per part d'Adif, l'empresa pública titular i gestora de les infraestures ferroviàries de l'estat.

No obstant això, a aquestes firmes se n'hi podrien sumar d'altres, ja que hi ha companyies que encara estan analitzant posicionar-se en aquest mercat. Aquest és el cas de les empreses de transport amb autobús Alsa i Avanza.

En el cas d'Avanza, fonts de la companyia van explicar que l'empresa està «valorant, analitzant i estudiant la possibilitat amb tot detall». «La decisió final dependrà del resultat de les estimacions econòmiques sobre la viabilitat financera del projecte», van afegir.

De moment, la francesa SNCF manté la seva voluntat de demanar capacitat per portar a Espanya el model d'AVE de baix cost que explota a França. De la mateixa manera, Ilsa, empresa propietat dels amos d'Air Nostrum, va ratificar la seva intenció d'iniciar dijous la licitació per l'AVE: «Ilsa ultima un acord amb un soci i presentarà la seva oferta el proper 31 d'octubre», va assegurar l'empresa, de la qual fins fa una setmana va ser soci Acciona, grup que finalment ha descartat entrar en aquest negoci per centrar-se en renovables i la resta de les seves activitats tradicionals.

De la seva banda, Talgo ha confirmat recentment la seva intenció d'entrar en el transport de viatgers. Per a això, ha constituït una filial, Motion Rail, que té com a presidenta l'exministra d'Economia Elena Salgado, i per a la qual també busca socis.

Amb la presentació d'aquest dijous de la sol·licitud de capacitat d'aquestes empreses, així com d'altres que finalment s'hi sumin, arrencarà el procés que posarà fi al monopoli del transport de viatgers en tren. Adif preveu triar dos nous operadors a mitjans del proper desembre, un any abans de l'obertura del mercat, perquè tinguin temps de preparar el negoci.

L'elecció de dues empreses respon al model d'obertura dissenyat. Adif oferta tres diferents paquets de serveis, cadascun dels quals amb un nombre diferent de freqüències diàries de trens, en els tres principals corredors AVE: el de Barcelona, el de Llevant i el que enllaça amb Sevilla i Màlaga.

El primer d'aquests paquets, el de més capacitat, és el que es considera dissenyat per a Renfe. De fet, l'operadora pública ja ha manifestat que licitarà per aquest paquet, que suposa posar en circulació en aquestes línies 104 trens diaris, un 20% més dels que té ara, i també de llançar un AVE de baix cost. Els altres dos paquets de serveis en competició, els destinats als competidors, suposen 16 trens AVE al dia i cinc freqüències diàries, respectivament, per aquests corredors.

El sector i el regulador del mercat, la CNMC, esperen que l'obertura de l'AVE a la competència es tradueixi en una baixada del preu dels bitllets. Hi contribuirà també el nou model de cànons que Adif preveu implantar davant la liberalització, és a dir, el peatge o import que l'empresa pública cobra als operadors per usar la xarxa. No obstant això, amb la competència es persegueix també rendibilitzar la inversió de 51.000 milions per construir la segona major xarxa AVE.