La campanya de Nadal generarà 5.200 nous contractes a Girona

La campanya de Nadal generarà a la província de Girona 5.230 contractes, un 7,6% més que l'any 2018, segons les previsions que fa un informe elaborat per Randstad, empresa de recursos humans especialitzada en treball temporal. En el conjunt de Catalunya, la campanya de Nadal superarà les 64.800 contractacions, un 4,6% més que l'any passat, mentre que en el còmput d'Espanya es preveu que se signin 453.260 contractes, un 15,1% més que l'any anterior.



Auge del comerç electrònic

A Catalunya es van superar els 42.900 contractes per Nadal el 2007 però des de llavors, i coincidint amb l'inici de la crisi econòmica, hi va haver un descens del 40,9% fins a menys de 26.000 contractacions un any més tard. Des de llavors els contractes van augmentar tres anys seguits per després tornar a baixar el 2011 i el 2012. Randstad va apuntar que el creixement del comerç electrònic és un dels responsables de l'augment de les contractacions per Nadal ja que a la tradicional campanya se li'n sumen d'altres com el Black Friday o el Ciber Monday. Aquesta característica també està provocant la demanda de nous perfils i requeriments sobre plataformes tecnològiques pròpies del comerç i la logística. A escala estatal, els sectors que impulsen la generació d'ocupació són el comerç (29,9%), l'hostaleria (32,2%), el transport i la logística (37,9%).

Al sector de la logística, el perfil que més es demanarà per a la campanya de Nadal són empaquetadors, mossos de magatzem i transportistes. Al comerç, es buscaran dependents, promotors, hostesses i perfils comercials. Pel que fa a l'hostaleria, es requeriran sobretot cuiners, ajudants de cuina i cambrers, personal de suport en hotels o personal de recepció. El creixement a Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal.

Pel que fa al sector turísic, la mobilitat nacional té un pes molt rellevant, sobretot pels desplaçaments a ciutat d'origen o per escapades durant els ponts. El director de Randstad Research, Valentín Bote, exposa que el creixement de la contractació és «una bona notícia», tot i que ha apuntat que els creixements són inferiors als d'anys anteriors per l'alentiment de l'hostaleria i, en menor mesura, del comerç. Afegeix que l'augment del consum en sectors com el comerç o el turisme genera «necessitats puntuals de contractació» i sosté que entre el 20 i el 25% dels nous contractes «es converteixen en indefinits».