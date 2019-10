L'empresa familiar veu «perillós» que Catalunya projecti imatge de conflictivitat

Més de 600 directius d'empreses familiars es van reunir ahir en el marc de la XXII edició del Congrés Nacional de l'Empresa Familiar, que se celebra a Múrcia. Amb el títol Un pas endavant, el congrés, organitzat per l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), vol fer patent el compromís i l'actitud de l'empresa familiar espanyola davant dels grans reptes que es plantegen al país.

Les empreses familiars generen al voltant del 67% dels llocs de treball a Espanya i aporten el 60% del PIB». L'objectiu del Congrés va ser debatre sobre els reptes que tenen per davant tant a Espanya com a la resta del món.



Paper vertebrador

La inauguració va anar a càrrec del rei Felip VI, que va subratllar la importància d'apostar per l'educació i la formació, «una mostra de visió a llarg termini i un exemple de compromís amb els joves que pateixen les conseqüències de l'atur». Va posar d'exemple les empreses familiars, que porten a l'ADN «la cultura d'uns valors que es transmeten de generació en generació». Felip VI va destacar que l'empresa familiar representa més del 80% del teixit empresarial i genera més de sis milions de llocs de treball a tot Espanya.

El president de l'Institut d'Empresa Familiar (IEP), Francisco J. Riberas, va remarcar durant la seva intervenció que «els empresaris familiars sabem crear llocs de treball i riquesa i podem ajudar en la construcció del pla estratègic que com a país cal tenir».

Riberas considera que és imprescindible que «hi hagi un govern estable» i que es recuperari «la normalitat a Catalunya el més aviat possible». Sobre la «difícil» situació que viu el Principat, l'empresari va advertir del «perill» que pot implicar que es projecti la imatge de conflictivitat, amb les protestes i disturbis, a l'exterior. L'empresari va posar l'accent en la necessitat de prendre decisions en matèria econòmica «sense dilació», per a la qual cosa considera «imprescindible» l'estabilitat política. Sobre el Brexit, va subratllar que «Espanya pot assumir un paper més determinant a la UE. Les empreses estem fent els deures i prenent decisions per adaptar-nos als canvis, i som conscients del que hem de fer per contribuir al futur del país».

El lema del Congrés, «Un pas endavant», significa que les empreses, i sobretot les familiars, s'han d'adaptar als nous canvis, «hem d'anar més enllà i avançar-nos als canvis. Les empreses familiars volem ser part del canvi de model desenvolupant talent, ja que seran les nostres empreses les que donaran feina als joves i coneixem bé les capacitats que necessitem». «Com més preparades estiguin les noves generacions, més positiu serà per a les empreses i per al país en conjunt», va explicar Riberas.

Durant el Congrés, el creixement sostenible de les empreses també va tenir un apartat especial: «L'empresa familiar té un paper clau per desenvolupar un autèntic creixement social i mediambientalment sostenible i, per tant, s'han de preparar per als reptes del futur aprofitant les oportunitats que es deriven de les noves realitats com la revolució digital, la transformació ecològica o l'economia circular», va concloure el president.



Programes i activitats

Durant dos dies, els directius d'empreses familiars de tot Espanya van debatre sobre els reptes digitals que tenen les empreses familiars, la sostenibilitat, el compromís amb les persones o la formació com a eina per crear treball de qualitat. A més a més, durant tota la jornada es van explicar experiències d'èxit i com les empreses familiars sobreviuen més en èpoques de crisi, ja que la voluntat de garantir la continuïtat del negoci preval moltes vegades sobre altres objectius. El Congrés Nacional de l'Empresa Familiar està organitzar per l'IEF, amb la col·laboració de l'Associació Murciana de l'Empresa Familiar (Amefmur) i patrocinat pel Banc Santander i KPMG.