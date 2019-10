L'economia gironina creix un 1,7% el 2018, per sota de la mitjana catalana

L'economia gironina va créixer un 1,7% el 2018 segons revela l' Anuari Econòmic Comarcal que elabora el BBVA. El percentatge és inferior a la mitjana catalana, que el 2018 va generar un Valor Afegit Brut (VAB) del 2,6% i va superar en més d'un 6% el creixement del 2007 –abans que comencés la crisi econòmica– tot i que la xifra és inferior al 3,3% del 2017.

Les comarques que més creixen són l'Alt Empordà (2,7%) i el Pla de l'Estany (2,8%), que ho fan per sobre de la mitjana catalana. La resta de comarques de la província estan per sota del creixement de Catalunya, però cap en negatiu.

Pel que fa a Catalunya, l'àrea metropolitana és la que més creix, un 2,9%, i se situa com a únic eix territorial que creix per sobre del conjunt. Amb augments menors segueixen Lleida (+1,7%) i Tarragona, que és la demarcació que menys creix (1,6%), fins i tot per darrere de Girona.



Menor creixement de la indústria

El 2018 va contemplar un alentiment de les vendes exteriors de les mercaderies –que es va veure reflectit en el menor creixement de la indústria– i de l'aportació de la demanda externa, al temps que la demanda interna i la de turisme estranger fan possible que el 2018 tanqués amb els millors registres del sector de serveis. A més a més, en l'àmbit ocupacional, a més del fort augment dels llocs de treball, cal destacar l'increment de contractes a treballadors provinents de la immigració, amb pesos sobre els nous llocs de treball que recorden els de l'expansió de l'any 2000.

Els serveis han impulsat l'economia catalana davant la desacceleració de la indústria, la qual cosa va permetre a Catalunya tancar l'exercici de 2018 amb un creixement del 2,6% en termes de Valor Afegit Brut (VAB).

Pel que fa a la inversió, va ser el component més dinàmic de la demanda, amb un augment d'un 4,6%, mentre creixien menys el consum privat i públic (2% i 1,9% respectivament). La fortalesa de la inversió reflecteix tant la recuperació de la dirigida a la construcció (4,2%) com de la destinada a maquinària i altres béns (4,7%).



El sector exterior

En l'àmbit exterior, el 2018 les exportacions internacionals van créixer moderadament (1,4%) enfront d'un major increment de les importacions (+3,1%) en el conjunt de Catalunya. Tot i això, i amb una clara tendència a la baixa, el sector exterior va mantenir la seva contribució al creixement del PIB.

Les dades les van presentar ahir Josep Oliver, catedràtic emèrit d'Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona, i Xavier Linares, director territorial de BBVA a Cataluya.