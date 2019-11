L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) celebra els seus 25 anys

L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) està de celebració. I és que compleix 25 anys, una efemèride destacada i que ha portat l'associació a situar-se com a tot un referent en l'àmbit econòmic de les comarques gironines. Per commemorar-ho fa uns dies va tenir lloc al marc incomporable del castell de Sant Gregori una gran festa que va reunir les associades i amics de l'AGE en un gran ambient i que va servir per demostrar el potencial i el futur que té l'associació.

La presidenta de les empresàries gironines, Maria Rosa Agustí, vol agrair públicament el «compromís de les més de 150 sòcies, la seva complicitat i el seu esforç. Elles han sigut les protagonistes d'una associació que ha vetllat des dels seus inicis per donar força a totes les empresàries de la demarcació de Girona». En aquest mateix sentit, Agustí recorda que aquesta iniciativa va començar amb una gran il·lusió i un «ferm compromís» per assolir una sèrie de reptes i que durant aquests anys «hem dirigit els nostres esforços a conscienciar la societat». Per aquest motiu, des de l'Associació Gironina d'Empresàries es vol agrair a la patronal FOEG «l'ajut i el suport dispensats en els projectes referents a l'economia del territori». La FOEG va donar veu a l'associació dins de la seva comissió executiva.

Agustí també vol fer un reconeixement especial perquè posteriorment l'associació va formar part de la patronal PIMEC, dins també de la seva comissió executiva, i «hem continuat sent proactives i hem atès totes les necessitats de les associades aportant els nostres coneixements en el col·lectiu empresarial». La presidenta de l'AGE està especialment orgullosa de pertà­nyer a la «BPW (Business Professional Women), on hem fet visible el compromís de lluitar per les diferències salarials entre dones i homes; on hem ajudat les empresàries a poder tirar endavant els seus projectes amb la tutoria de les mateixes associades. Una transmissió de coneixements que ha sigut especialment important i necessària en els inicis i el desenvolupament de qualsevol activitat empresarial».

Per tot això, Agustí es mostra plenament convençuda que formar part de l'AGE « independentment del volum de facturació i de la dimensió de l'empresa, ha sigut i serà una bona i encertada decisió, que ha contribuït de manera positiva en el bon desenvolupament de la nostra economia». En aquesta mateixa línia, la màxima representant de les empresàries gironines vol destacar que «durant el transcurs d'aquests anys, l'associació ha assolit un creixement remarcable en l'àmbit nacional i internacional. Som conscients que ens queda molt per fer. Ens anima i reconforta el missatge 'Sola caminaràs, juntes arribarem més lluny', referma la il·lusió i el compromís de l'AGE». Agustí considera que tot el que ha representat aquests 25 anys de l'associació va quedar palès en la festa d'aniversari celebrada fa uns dies i el seu desig és que «els bons moments compartits perdurin en el temps».