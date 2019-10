L'empresa més gran de Girona nomena nou director general

El Consell d'Administració de la multinacional xinesa Bright Food ha nomenat Lluís Labairu nou director general de GM Food Iberica en substitució de Pere Laymon.

Segons informa la firma, Labairu compta amb una "àmplia experiència" en l'empresa i el sector donat que des del 2008 era director executiu d'operacions de GM Food. Anteriorment, havia ocupat el mateix càrrec a l'empresa Hiperdino i també havia estat director general d'Ahold Cataluña. El nou director general confia impulsar nous projectes en el procés "d'expansió i consolidació de la companyia".

En un comunicat, GM Food Iberica agraeix la "confiança dipositada" en tot l'equip per part de clients i proveïdors durant els últims anys i també reconeix a Pere Laymon la seva "contribució al desenvolupament i transformació de GM FOOD" alhora que i li desitja "els majors èxits" en la nova etapa.

GM Food Iberica compta actualment amb una plantilla de 2.500 treballadors i és l'empresa que més factura a comarques gironines amb 1.121 milions d'euros. Com a distribuidora en alimentació, compta amb 73 cash & carry i més de 700 establiments franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar. A més de la cartera de clients de cash&carry, subministra de forma regular a més de 1.800 detallistes independents, entre els quals es troben supermercats individuals, petites cadenes de distribució i distribuïdors locals. A través de Food Service, ofereix a cadenes de restauració comercial i social, hotels i parcs d'oci una solució integral a la cadena de subministrament.

Poc creixement el 2018

Bright Food Group Spain, la matriu del grup de distribució gironina GM Food Iberica, va tancar l'any 2018 amb una facturació de 1.098 milions d'euros, xifra que suposa un creixement de només un 1,3%. La firma va reduir en un 22% el benefici net consolidat, en comptabilitzar uns guanys de set milions, enfront dels nou milions de l'exercici anterior.

Assumpció de lloguers

La companyia amb seu a Vilamalla atribuïa la retallada del benefici a diversos motius: el més destacat és que 2018 va ser el primer exercici complet en el qual GM Food va pagar un lloguer per l'ús de les plataformes logístiques, la propietat de les quals va quedar en mans dels antics propietaris, la família Miquel. Encara que el conglomerat xinès Bright Food va tancar la compra de Miquel Alimentació el setembre de 2015, no va ser fins a juny de 2017 que va entrar en vigor el contracte de lloguer. Per aquests sis primers mesos, GM Food va pagar 1,3 milions, mentre que l'impacte per al compte de resultats de 2018 es va elevar a 2,6 milions. En aquest sentit, les despeses d'explotació van créixr un 9,5%.

En aquest increment també hi va influir la decisió de GM Food de posar en marxa una nova filial a la Xina per impulsar les exportacions del grup cap al mercat asiàtic.